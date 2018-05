Governo, Cottarelli salito al Quirinale con la lista dei ministri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta ricevendo al Palazzo del Quirinale Carlo Cottarelli. Il presidente del Consiglio incaricato sarebbe pronto a presentare la lista dei ministri per il suo esecutivo che sarà "snello". «Se il governo avrà la fiducia sì alla legge di bilancio e poi al voto nel 2019 se non l'avrà, elezioni dopo agosto», ha spiegato il premier incaricato. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina suggerisce al gruppo dem di astenersi sul voto d fiducia. Ma la decisione finale sarà presa

dalla Direzione nazionale che sarà convocata alla vigilia del voto di fiducia al Senato.

Intanto, mentre la Polizia Postale vigila sugli attacchi in rete al presidente della Repubblica, i due fronti "pro e contro" Mattarella si preparano a scendere in piazza. M5s e Lega chiamano alla mobilitazione, con Di Maio che insiste sulla messa in stato di accusa del Capo dello Stato e annuncia una manifestazione per il 2 giugno, mentre il 1° giugno sarà il Pd a scendere in piazza a difesa del Colle e della Costituzione.

Salvini: spread? Chiedete a Mattarella

«La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee, non posso allearmi con chi mi dice che l'Europa va bene così», ha detto stamattina il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato a Radio Anch'io. Commentando lo sfondamento dello spread oltre quota 300, il numero uno del Carroccio ha liquidato la questione. «Chiedete a Mattarella. Fosse per me ci sarebbe un governo in carica, hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo...».

Di Maio si difende, «il problema non siamo noi»

A Salvini fa eco il capo politico dei Cinque Stelle, che in un post scrive: «Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del Cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico». Sulla manifestazione del 2 giugno un avvertimento, «sarà un momento pacifico e democratico, chi vuole usare questo giorno per scopi violenti è lontano dalla nostra idea di Paese».

Martina propone astensione sulla fiducia

Intanto guarda al voto l'ex segretario del Pd Matteo Renzi, sottolineando che «le elezioni sono una grandissima occasione, da un lato gli sfascisti istituzionali dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd». E annuncia: «Sarò come tutti in campo a dare una mano. Se gioco mediano stavolta nessun problema. Ma è una sfida pazzesca». Maurizio Martina propone al gruppo Pd di «astenersi sul voto di fiducia» al governo Cottarelli per «rispettare il carattere di neutralità politica» del nascente esecutivo che i dem sostengono «con piena convinzione».

Grillo: Mattarella ha intortato? È la politica

«L'establishment è riuscito a bloccarci? Ok, fa parte del gioco!». Sul blog delle stelle è Beppe Grillo a spiegare di non esser «affetti dalla sindrome dell'adolescente ribelle che spera che alla fine il padre gli dia ragione». «Mattarella ha intortato le cose oppure ha fatto lo sgambetto alla democrazia? Lo vedremo, ma quel che è sicuro è il cuore della contesa: c'è chi vuol vivere inginocchiato alle ragioni della finanza e chi no». «Non serve capirne la storia o denunciarne le intenzioni - aggiunge - perché le loro posizioni sono scoperte finalmente mentre le nostre lo sono sempre state».

