Cene e champagne dei partiti anti euro, Bruxelles chiede chiarimenti sui rimborsi di Lega e Front National

Il Parlamento Europeo ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spese del gruppo di estrema destra “Europa delle Nazioni e delle Libertà” (ENL), di cui fa parte la Lega di Matteo Salvini e il Front National di Marine Le Pen. Nel mirino 427.000 euro di fondi utilizzati per spese come bottiglie di champagne da 80 euro, cene da 400 euro a testa e regali di Natale particolarmente costosi per i propri dipendenti. Salvini e Le Pen hanno smentito categoricamente l’indicazione riportata nel numero in edicola del settimanale satirico Le Canard Enchainé.

Rimborsi europarlamento: non esclusa la richiesta di restituire i soldi

L’Ufficio di presidenza dell’Europarlamento, in una riunione a Strasburgo nella serata di lunedì 28 maggio ha fatto sapere che non procederà ai rimborsi fino a quando non sarà fatta piena luce. Una portavoce dell’Europarlamento, Marjory Van Den Broeke, aveva spiegato che si tratta di «risorse direttamente gestite dal gruppo. C’è stato un rapporto di revisori esterni» che «hanno espresso una serie di dubbi - ha spiegato -. L’amministrazione ha chiesto ulteriori informazioni e giustificativi al gruppo». La richiesta dell’Ufficio di presidenza è di «chiedere per un’ultima volta se ci sono giustificazioni». Il passo successivo potrebbe essere la richiesta di restituire i fondi.

Le spese effettuate dal gruppo nel 2016 sotto la lente di E&Y

Le spese contestate riguardano il bilancio del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà, al quale appartengono 36 eurodeputati, per l’anno 2016: l’audit esterno è stato realizzato dalla società Ernst and Young, che inizialmente aveva individuato 596.995 euro non spesi secondo le regole dell’Europarlamento. Secondo la commissione controllo di bilancio dell’Europarlamento, il gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà dovrebbe restituire all’amministrazione dell’assemblea di Strasburgo 477.780 euro. L’Ufficio di presidenza ha chiesto ai rappresentanti del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà di fornire «osservazioni scritte» sulle spese contestate prima di «decidere sulla restituzione delle spese ineleggibili».

Lega: nessuna cena Salvini-Le Pen con soldi ENL

«Sulle presunte cene rimborsate dal gruppo Enf si precisa che, al contrario da quanto riportato da alcuni giornali, Matteo Salvini non vi ha mai partecipato né a Parigi, né altrove. Stesso discorso per gli altri parlamentari e componenti dello staff della Lega». È quanto si legge in una nota della Lega che rilancia un documento pubblicato ieri in cui “si evince che nessun eletto della Lega, né alcun componente dello staff, sono coinvolti e citati nelle contestazioni relative ai budget del Parlamento Europeo». «Alcuni siti hanno pubblicato delle bufale in base a cui sarei andato a cena a Parigi spendendo 400 euro con Marine Le Pen. Purtroppo non ho avuto la fortuna di andare a Parigi a cena con Marine Le Pen spendendo neanche 20 euro. Non querelo quasi mai, ma quando uno diffama querelo», ha detto il segretario della Lega, a margine di un comizio a Sestri Levante nella serata di ieri.

Il Front National: è tutto un fake

«La Fake news del Canard Enchainé è totalmente inesatta. Né Matteo Salvini né Marine Le Pen erano presenti a quella cena». Così Nicolas Bay, il capo-delegazione del Front National a cui sono contestate alcune fatture per le spese del gruppo di estrema destra all’Europarlamento, ha risposto a proposito della presunta cena tra Salvini e Le Pen da oltre 400 euro. Su Twitter, la presidente del Front National ha scritto che queste spese contestate dal Parlamento europeo al gruppo Europa Nazioni e Libertà non la riguardano: «contrariamente alle “fake news” del Canard Enchainé - ha aggiunto - nessuna delle fatture che il Parlamento europeo contesta mi riguarda. Né me, nè Salvini d'altronde...».

Smentisce anche il ristorante Ledoyen

Anche il ristorante Ledoyen, a Parigi, dove secondo documenti dell’Europarlamento avrebbero cenato nel 2016 alcuni dirigenti di ENL, ha smentito che Le Pen e Salvini abbiano «mai cenato nel nostro ristorante nel 2016. L’informazione è falsa - aggiunge la comunicazione del ristorante parigino - e con questo l’argomento è chiuso».

