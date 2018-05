Governo, contatti Di Maio-Salvini. Ipotesi Savona agli Esteri

Contatti sono in corso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle ore decisive per un'eventuale riapertura formale delle trattative. Nessuno nasconde più il fatto che sia tornata nuovamente in auge la possibilità di dar vita a un governo giallo-verde, e a riprova del ritrovato dialogo c’è l’annullamento di tutti gli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia per il capo del Carroccio (stessa cosa fa Giorgia Meloni impegnata invece nel tour pugliese). Il Colle si tiene in contatto con gli altri vertici istituzionali, in mattinata Sergio Mattarella ha incontrato il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. E poi lungo colloquio telefonico con il presidente della Camera Roberto Fico.

Non è «ultimatum», annotava a notte fonda Di Maio. Ma la proposta fatta a Matteo Salvini dopo i saliscendi di una giornata, quella di ieri, sembrata interminabile tra i palazzi della politica, ha tutta l’aria di essere l’appello terminale, dentro o fuori, per evitare il voto in piena estate. L’ipotesi cioè di recuperare un esecutivo in tutto e per tutto sovrapponibile a quello portato da Giuseppe Conte sotto gli occhi del presidente della Repubblica, tranne per la casella di Paolo Savona all’Economia che verrebbe tuttavia “spostato” in un ruolo diverso sempre all’interno del governo.

Si discute, dunque, della carta estrema giocata dal leader pentastellato per scongiurare la soluzione tecnica predisposta dal Capo dello Stato con l’unica finalità di portare gli italiani presto al voto. Quando, rimarrebbe la vera incognita. E con quali conseguenze per ciascuno dei protagonisti. Perché dovesse fallire il tentativo del giovane leader napoletano sarebbe quasi scontato un voto a fine luglio. Secondo le voci in circolazione due potrebbero essere i modi per realizzare l’operazione. Il primo spaccare a metà il dicastero di via XX Settembre in Economia e Finanze, come peraltro era una volta, lasciando uno dei due all'economista sardo; oppure spostare Savona in un ministero meno pesante ma simbolico, come quello per gli Esteri o anche Affari europei, lasciando il Mef ad un nome alternativo come Pierluigi Ciocca su cui si sta concentrando l’attenzione nelle ultime ore.

Anche se il pressing è insistente Salvini medita il da farsi concedendo una laconica apertura («la porta non è chiusa»). Ciononostante l’impressione è che l’uomo del Carroccio non escluda il gran rifiuto, non foss’altro per incassare il dividendo - confortato dai sondaggi in ascesa - di una partita giocata all’insegna della coerenza sin dal primo momento. E dall’altro lato anche per Luigi Di Maio urne velocissime significherebbero minori rischi per la tenuta della sua leadership interna. Per intanto si tiene il più possibile alto il volume in attesa degli eventi. «Siamo in un momento storico, dobbiamo passare dalla seconda alla terza Repubblica. Per questo ci dobbiamo riunire e vorremmo che veniste tutti a Roma sabato 2 giugno per sventolare insieme la bandiera italiana», scrive il deputato M5S Riccardo Fraccaro in un post sul blog delle rinnovando l'invito alla piazza del 2 giugno».

