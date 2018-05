Nel 2017 quasi 4,9 milioni di dichiarazioni Iva, professionisti doppiano i commercianti

Sono circa 4,9 milioni i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2016, con un calo rispetto all'anno precedente del 4,5%, che riflette principalmente la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario, le cui soglie di accesso sono state elevate dalla Legge di Bilancio 2016. Lo rende noto il Dipartimento delle

Finanze del Mef in base ai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2017. Secondo i numeri i redditi dei professionisti doppiano quelli dei commercianti. E pescatori, ceramisti e mercerie guidano la classifica degli introiti più bassi, sotto i 10mila euro.

Nel 2016 gettito di competenza Iva cresce a 93,4 miliardi

Secondo le statistiche del Mef, le entrate stimate dall'Iva di competenza, definita come saldo tra Iva a debito e Iva detraibile, sono state pari nel 2016, sulla base delle dichiarazioni Iva, a 93,4 miliardi (+4,2% rispetto al 2015). Dalle dichiarazioni Iva emerge poi che sono circa 334.000 i contribuenti che hanno effettuato operazioni verso la Pa con pagamenti in split payment (+2% rispetto al 2015), per un ammontare di 82,9 miliardi. Lo split payment, spiega il dipartimento delle Finanze, prevede la 'scissione' del pagamento per le pubbliche amministrazioni che effettuano operazioni di acquisto: da un lato viene pagato al fornitore il corrispettivo al netto dell'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, dall'altro viene versata direttamente all'erario l'Iva esposta in fattura.

Redditi, i professionisti doppiano i commercianti

Stando alla classifica redatta dal Dipartimento delle Finanze del Mef in base agli studi di settore relativi all'anno di imposta 2016 (quindi alle dichiarazioni dei redditi 2017), il reddito medio dichiarato più elevato si registra nel settore delle attività professionali (47.780 euro, +7,8% rispetto al 2015), seguito dal settore delle attività manifatturiere (40.460 euro, +8,1%) e dal settore dei servizi (28.620 euro, +4%), mentre il reddito medio dichiarato più basso appartiene al commercio (23.680 euro, +5,2%).

Studi di settore per 3,2 milioni

L'applicazione degli studi di settore, comunica il Dipartimento, ha riguardato nel 2016 circa 3,2 milioni di soggetti (62,2% persone fisiche), in calo del 5,1% rispetto all'anno precedente. Il risultato è effetto principalmente dell'aumento delle adesioni al regime forfettario, che non prevede l'applicazione degli studi di settore ai soggetti che vi aderiscono. I ricavi/compensi totali dei contribuenti soggetti agli studi di settore, riferiti all'anno di imposta 2016, sono risultati pari a 723 miliardi di euro, con una lieve variazione rispetto al 2015 (+0,7%) e andamenti leggermente differenziati tra i settori: quello dei servizi mostra l'incremento maggiore (+1,5%), seguito dalle attività manifatturiere (+0,2%); sostanzialmente stabile risulta il commercio, mentre le attività professionali mostrano un lieve calo (-0,3%). Il reddito totale dichiarato è pari a circa 107 miliardi di euro, in linea rispetto all'anno precedente; il reddito medio dichiarato è pari a 30.360 euro per le persone fisiche (+6,2%), a 41.820 euro per le società di persone (+3,7%) e a 33.240 euro per le società di capitali ed enti (+3,9%).

Pescatori, mercerie, ceramisti sotto i 10mila euro

Pescatori, gestori di impianti sportivi e di centri termali, ceramisti, mercerie. Sono queste le categorie di imprese e lavoratori autonomi che, stando alle statistiche sugli studi di settore pubblicate dal Mef, nel 2017 hanno dichiarato i redditi più bassi, inferiori in tutti i casi ai 10.000 euro. Nella gestione di impianti sportivi si arriva appena a 3.100 euro, nella pesca a 4.700, nel commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria a 7.200 euro. All'opposto, come ogni anno, gli studi notarili, in aumento a 285.000 euro, e le farmacie a 121.000 euro.

