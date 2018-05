Da Tria a Moavero, tutti i ministri del nuovo governo Conte

Via a un governo politico con Giuseppe Conte premier. Un esecutivo che vede la luce dopo ottantotto lunghe giornate di trattative, veti, rotture e convergenze. Giuseppe Conte ha anche stabilito un record difficilmente superabile: essere chiamato due volte, a distanza di pochi giorni (otto), per ricevere dal presidente della Repubblica l'incarico di formare un esecutivo. E se il primo tentativo si arenato sul nome di Paolo Savona all'Economia, il nivo esecutivo ha avuto il via libera con lo spsotamento del ministro euroscettico al dicastero degli Affari europei. Nel governo non entra Giorgia Meloni per il veto del M5s. La leader di Fratelli d’Italia ha reso noto che presumibilmente ci asterremo sul voto di fiducia per aiutarlo a nascere perch abbiamo sempre detto che un governo politico meglio di uno tecnico. Maria Stella Gelmini su Facebook conferma che Forza Italia far opposizione. Ecco la squadra di governo giallo-verde nato stasera. I ministri giureranno domani al Quirinale alle 16, luned e marted il governo si presenter alle Camere per la fiducia.

Giuseppe Conte

Presidente del Consiglio dei ministri

Luigi Di Maio

Ministro dello Sviluppo economico e vicepremier

Matteo Salvini

Ministro dell'Interno e vicepremier

Giancarlo Giorgetti

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Giovanni Tria

Ministro dell'Economia

Preside della facolt di economia dell’Universit romana Tor

Vergata. considerato vicino a Forza Italia

Enzo Moavero Milanesi

Ministro degli Esteri

Gi ministro per gli Affari Europei nel governo Letta e in precedenza in quello di Mario Monti. stato giudice di primo grado presso la Corte di giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo e collaboratore della Commissione europea in qualit di Direttore generale del Bureau of European Policy Advisors.



Alfonso Bonafede

Ministro della Giustizia

Avvocato e fedelissimo del capo politico del M5s. Originario di Mazara del Vallo,

alle elezioni politiche 2013 viene eletto deputato nella circoscrizione XII Toscana per il Movimento 5 Stelle. Alle politiche del 2018 candidato alla Camera nel collegio uninominale di Firenze-Novoli-Peretola

Elisabetta Trenta

Ministra della Difesa

Ex political advisor del ministero degli Esteri e ufficiale della Riserva selezionata dell’Esercito. Docente universitaria ed esperta di sicurezza e intelligence. Insegna all'Universit Link Campus dove responsabile dei progetti speciali, coordina il master in Intelligence e sicurezza di cui vice direttore, ed consigliere scientifico del master sui Fondi strutturali.



Paolo Savona

Ministro degli Affari europei

Economista e accademico, il professore ha iniziato la sua carriera all’ufficio studi di Bankitalia di cui diventato direttore. Nel 1976 vince il concorso a cattedra e lascia la Banca d'Italia per insegnare Politica economica prima all'Universit di Cagliari e poi all'Universit Pro Deo, che contribu a rifondare come Luiss Guido Carli. stato anche direttore generale di Confindustria. Ha anche insegnato nelle Universit di Perugia, di Roma Tor Vergata, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e all'Universit telematica Guglielmo Marconi, dove ha fondato nel 2010 il dottorato in Geopolitica. A sbloccare l'impasse stato il cambio di ruolo di Paolo Savona, professore anti-euro cui

Sergio Mattarella aveva negato l'Economia: ora avr la delega alle Politiche europee.



Marco Bussetti

Ministro dell'Istruzione

Professore di educazione fisica in quota Lega.

Giulia Grillo

Ministra della Salute

Medico legale prima di diventare parlamentare del M5S. Catanese, capogruppo alla Camera dei deputati pentastellati. stata eletta la prima volta alle politiche 2013 come capolista alla Camera dei deputati nella circoscrizione Sicilia 2. Alle elezioni politiche italiane 2018 si aggiudica il seggio alla Camera del collegio di Acireale battendo il deputato uscente del centrodestra Basilio Catanoso.

Giulia Bongiorno

Ministra della Pubblica amministrazione

Avvocato e senatrice della Lega. Dalla difesa di Andreotti alle battaglie per la tutela delle donne. Senatrice della Repubblica dal 2018, stata deputata dal 2006 al 2013. Si occupa prevalentemente di diritto penale dell'economia e di reati contro la pubblica amministrazione. Patrocinante in Cassazione, si occupata anche di celebri casi di cronaca nera



Alberto Bonisoli

Ministro dei Beni culturali

Mantovano, esperto nel settore dell'alta formazione e del design, sviluppatore di progetti internazionali. direttore della Naba, l’ Accademia di Belle Arti privata di Milano.

Gian Marco Centinaio

Ministro dell'Agricoltura

stato vicesindaco del Comune di Pavia e assessore alla cultura dal 2009 al 2014 nella giunta di centrodestra. Eletto senatore in Lombardia nel 2013, si era iscritto prima al gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libert e dopo un giorno a quello della Lega Nord. Nel 2014 diventa presidente del Gruppo Lega Nord del Senato. Rieletto senatore alle elezioni politiche 2018, anche capogruppo della Lega Nord al Senato.



Danilo Toninelli

Ministro delle Infrastrutture e trasporti

Capogruppo per il Movimento 5 Stelle al Senato. Nato a Soresina, alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato. Alle politiche 2018 stato eletto nella quota proporzionale Lombardia 1.

Sergio Costa

Ministro dell’Ambiente

Il nuovo ministro comandante della Regione Campania dei Carabinieri forestali: classe 1959, laurea in Scienze Agrarie, master in Diritto dell'Ambiente. Nell’inchiesta sulla Terra dei fuochi ha scoperto la pi grande discarica di rifiuti pericolosi d'Europa nel territorio di Caserta e quella nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio.

Lorenzo Fontana

Ministro di Famiglia e disabilit

Vicesegretario federale della Lega Nord, uno dei quattro vicepresidenti della Camera. Dopo essere stato consigliere comunale a Verona, stato eletto per la prima volta nel Parlamento europeo nel 2009. Rieletto nel 2014. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Veneto 2 e lascia la carica di europarlamentare.

Riccardo Fraccaro

Ministro dei Rapporti col Parlamento e democrazia diretta

Questore della Camera, ha portato avanti il taglio dei vitalizi. Deputato trentino, era gi stato eletto deputato alla Camera per la prima volta nel 2013, diventando anche portavoce del gruppo e segretario dell'ufficio di presidenza.

Barbara Lezzi

Ministra per il Sud

Originaria di Lecce, nelle file del M5S dall’inizio del movimento.Nel 2013 stata eletta senatrice della XVII legislatura. stata vicepresidente della commissione Bilancio e membro della commissione per le Politiche europee. stata riconfermata nel 2018.



Erika Stefani

Ministra degli Affari regionali e autonomie

Avvocato, con una lunga carriera politica nelle fila della Lega. Originaria di Valdagno, alle politiche 2013 stata eletta senatrice nella circoscrizione Veneto nelle file della Lega Nord, entrando a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunit parlamentari. Rieletta senatrice alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Vicenza.



