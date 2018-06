M5S-Lega, il governo Conte ha giurato davanti a Mattarella. Salvini: Savona per ricontrattare regole Ue

È nato il nuovo governo M5S-Lega presieduto dal professore Giuseppe Conte. L’esecutivo, che ha giurato nel pomeriggio nel Salone delle Feste del Quirinale sulla Costituzione davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella, è nella pienezza dei suoi poteri. Il premier ha poi raggiunto Palazzo Chigi, dove ha partecipato alla cerimonia del passaggio della campanella con il capo del governo uscente Paolo Gentiloni, prima di presiedere la prima seduta del Consiglio dei ministri, che ha nominato Giancarlo Giorgetti Sottosegretario alla Presidenza e attribuito a Matteo Salvini e Luigi Di Maio le funzioni di vicepresidenti del Consiglio.

Il passaggio di consegne tra nuovo premier e capo del governo uscente

Il passaggio della campanella è un rito dal valore simbolico: con essa il capo del governo italiano apre e chiude la riunione del consiglio dei ministri. Pochi minuti prima di partecipare a questa cerimonia, Conte era stato accolto dal picchetto d’onore composto da Carabinieri, Guardia di Finanzia, Aeronautica, Marina militare, i lancieri di Montebello, la banda dei lancieri di Montebello e lo stendardo dei lancieri di Montebello.

Il giuramento nelle mani del Capo dello Stato

Si è alzato dunque il sipario sul nuovo esecutivo dopo tre mesi di difficili (e negli ultimi giorni convulse) trattative tra le due forze politiche antisistema. La squadra si compone di 18 ministri (cinque sono donne), più il capo del Governo. Il primo a giurare è stato il capo del Governo. Seguito dai due vicepremier, Salvini e Di Maio Tutti hanno pronunciato la formula di rito: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione».

La fiducia alle Camere lunedì e martedì

La fiducia alle Camere è in programma per lunedì e martedì. Il governo giallo verde otterrà in Parlamento l’astensione di Fratelli d’Italia. Conte ha stabilito un record difficilmente superabile: essere chiamato due volte, a distanza di pochi giorni (otto), per ricevere dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un esecutivo.

Il conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio

«Il Presidente Conte - si legge in una nota pubblicata da Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri, il primo del nuovo esecutivo - ha conferito ai Ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici: per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, al deputato dott. Riccardo Fraccaro; per la pubblica amministrazione, alla sen. avv. Giulia Bongiorno; per gli affari regionali e le autonomie, alla sen. avv. Erika Stefani; per il Sud, alla sen. Barbara Lezzi; per la famiglia e le disabilità, all'on. dott. Lorenzo Fontana; per gli affari europei, al prof. Paolo Savona».

Mattarella: Italia in Europa positiva e protagonista

«L’Italia è in un momento di passaggio dei compiti e delle responsabilità: faccio un forte augurio al nuovo governo e un grazie a quello che ha appena concluso la sua attività», ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della festa della Repubblica. Il paese intende «evitare conflitti di ogni tipo» e avere «un ruolo sempre più positivo e protagonista» in Europa.

Confronto tra forze politiche per assicurare all’Italia prospettive di sviluppo

«La cornice delle istituzioni repubblicane - ha aggiunto il capo dello Stato - ha sempre dimostrato di saper consentire all’Italia di saper affrontare senza esitazioni problemi e sfide impegnative che si sono presentate. Lo stesso confronto tra le forze politiche talvolta aspro si è sempre tradotto nell’attitudine a non ridursi a un conflitto fine a se stesso quanto piuttosto dell’ambizione di assicurare all’Italia prospettive di sviluppo più sicure e più forti».

Il ministro dell’Economia Tria: nessuna forza politica vuole uscire dall’euro

In linea con le parole del capo dello Stato, quelle del neoministro dell’Economia, Giovanni Tria. Interpellato nel corso del ricevimento al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica, Tria ha sottolineato che «in Italia non esiste alcuna forza politica che dice che vuole uscire dall’Euro».

Le curiosità del giuramento: i ministri M5S al Colle con un taxi collettivo

Alcune curiosità legate alla cerimonia del giuramento. I ministri M5S sono giunti al Colle con un taxi collettivo. Il premier Conte è giunto invece in auto. Il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni, indossava una cravatta verde scura. Per quanto riguarda l’abbigliamento dei ministri del governo Conte, erano vestiti prevalendemente in scuro. Spiccavano la giacca bianca del ministro Barbara Lezzi, la cravatta arancione del professor Paolo Savona (seduto tra Lorenzo Fontana e Enzo Moavero Milanesi) e la borsa lilla e la collana di perle di Elisabetta Trenta. Durante la cerimonia del giuramento. Salvini e Di Maio erano seduti vicini. A pochi minuti dalla chiusura della cerimonia del giuramento, il leader pentastellato Di Maio ha pubblicato una foto sul suo profilo twitter: «Ecco il #GovernoDelCambiamento».

Ecco il #GovernoDelCambiamento Seguite la diretta: https://goo.gl/Qt9cuV – Luigi Di Maio(luigidimaio)

Salvini: Savona per ricontrattare le regole Ue

L’economista anti euro Paolo Savona agli Affari europei? «Non è un passo indietro, ma abbiamo raddoppiato - ha sottolineato Salvini, lasciando il Colle dopo il giuramento -. Se si vogliono ricontrattare alcune regole europee - ha aggiunto - quello è il posto giusto. C’è anche un ministro dell’Economia in perfetta sintonia con Savona, quindi nessun passo indietro, ma si è raddoppiato».

Il leader leghista: il premier non è sotto tutela

A chi gli chiedeva se la scelta di Giorgetti segretario alla presidenza del Consiglio era un modo di mettere sotto tutela il premier, Salvini ha risposto: «Non ci sono ministri tutelati e men che meno presidenti del Consiglio sotto tutela».

Il ministro degli Esteri Moavero: Italia è in ripresa, lavoreremo bene

Arrivando al Colle per il giuramento, il neo ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha sottolineato che «siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene». Sul collega agli Affari europei Paolo Savona Moavero ha detto: «Lavorerò con lui, lo conosco bene».

Centinaio (Agricoltura): attendo la delega al turismo

Appena uscito dal Colle, dopo aver giurato, il neo ministro dell’Agricoltura Gianmarco Centinaio ha sottolineato: «Per il momento sono solo ministro dell’agricoltura ma aspetto la delega al turismo. Sarà sicuramente presto, al prossimo Consiglio dei ministri. Se non quello di oggi quello successivo».

Governo Conte è il più tecnico tra gli esecutivi politici

Il governo Conte è «il più tecnico tra i governi politici». È quanto segnala l’istituto Cattaneo su Twitter, in un grafico in cui mette a confronto la composizione degli esecutivi dal 1945 a oggi. Quasi il 40% dei ministri del nuovo governo è infatti un tecnico, mentre con Gentiloni, Renzi e Letta la percentuale di tecnici, rispetto ai politici, non superava il 20%.

