La Lega rilancia sull’elezione diretta del capo dello Stato. Mille gazebo: obiettivo 100mila firme

La Lega torna in piazza con i gazebo. Questa volta per rilanciare il presidenzialismo, storico cavallo di battaglia del centrodestra. Dopo il migliaio di gazebo allestiti nel weekend del 19-20 maggio per consentire a simpatizzanti e semplici cittadini di esprimersi sul contratto di governo Lega-M5s (circa 215mila i cittadini votanti, il 91% per il sì) questa volta il bis è per dare attuazione a un’iniziativa lanciata dal segretario del Carroccio Matteo Salvini qualche giorno fa: una raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare «per un Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini, in modo che possa rispondere direttamente ai cittadini del suo operato».

Allestito un migliaio di banchetti

La proposta fu lanciata da Salvini il 29 maggio (e condivisa da Fratelli d’Italia, che ha allestito i suoi banchetti) in una fase di stallo nella trattativa per la formazione del governo giallo-verde, dopo il blocco di Mattarella alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. In quel giorno il Capo dello Stato affidò l'incarico a formare un governo “tecnico” a Carlo Cottarelli, ex funzionario Fmi. Ma nessun partito si disse disponibile a sostenerlo. E l’ira di Salvini (insieme a quella di Di Maio che lanciò la proposta dell’impeachment del capo dellon Statp, poi subito fatta rientrare) era montata oltre i livelli di guardia. Anche se il leader del Carroccio si mostrò subito scettico sul’ipotesi impeachment. Preferendo muoversi su un altro terreno politico

Sabato e domenica vi aspetto ai gazebo nelle piazze di tutta Italia per firmare la nostra proposta di elezione dire… https://twitter.com/i/web/status/1001764332424876032 – Matteo Salvini(matteosalvinimi)

Obiettivo: superare quota 100mila firme

Ora l’annuncio di Salvini diventa realtà. «Abbiamo allestito un migliaio di banchetti in tutte le piazze d’Italia, più un po’ meno gli stessi del weekend in cui si votò sul contratto - racconta Alessandro Panza, responsabile organizzativo della Lega - forse qualcuno di meno, perché trattandosi oggi di un giorno festivo ci è mancata all’appello qualche autorizzazione in meno». Panza non si sbilancia sulle firme che potrebbero essere raccolte. «Il caldo e la bella giornata non aiuta ma dovremmo superare abbondantemente quota 100mila».

