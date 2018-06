Grillo: «Euro o non euro, tutti hanno piani B. Roma diventi città-Stato»

«Europa, non Europa, contro l'euro, non contro l'euro ma tutti hanno un piano B». È un Beppe Grillo entusiasta quello che abbozza un discorso in finto tedesco dal palco della festa romana del M5S per festeggiare l’insediamento del nuovo governo. E, senza citare Angela Merkel, dice: «Ti aspettiamo a Ischia!». Fra tricolori e bandiere del M5S ieri è andata in scena alla Bocca della verità la festa del M5S con la vecchia guardia, i neo-pragmatici e i big diventati ministri. Sul palco - trasformando per la prima volta la piazza della protesta in piazza della celebrazione - Grillo punta a mantenere l’equilibro fra ala governista e quella ortodossa. Prima la festa alla Bocca della verità, poi all’hotel Forum per lo stato

maggiore del M5S e i neoministri del governo giallo-verde.

« Arriva un mondo nuovo»

Poi suona la campanella - evocando il passaggio della campanella a palazzo Chigi - per dire che arriva un mondo nuovo. «Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando». Dal palco ricorda gli inizia del movimento. «E chi se l'aspettava una roba così. La verità è che scherzavo. E ora su chi faccio la satira io? No, continuerò a fare satira, nessuno deve esserne immune, neanche i nostri». Io ho usato il grido, dice ancora, « quando il nostro mondo sussurrava. Non dobbiamo perdere il diritto all'urlo ma ora siamo in un mondo in cui non dobbiamo dare nell'occhio», sottolinea. Poi il ricordo di Gianroberto Casaleggio: «Fosse qua oggi, se fosse stato alla parata, sicuramente avrebbe detto “eh, andiamo avanti”».

Le società rating decidono su Italia: ora si cambia

Parole dure sulle società di rating: «Oggi ci sono società di rating che si permettono di decidere qual è la politica economica di questo Paese. Basta, ora si cambia con questi signori qui».

Col Jobs Act si è stata legalizzata povertà

«L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma se il lavoro non c’è?», domanda provocatoriamente dal palco.«Con il Jobs Act - ha detto ancora - abbiamo legalizzato la povertà, e ce ne sbattiamo i c..... del misero. Entro il 2025 metà dei lavori conosciuti spariranno, su questo dobbiamo confrontarci». Beppe Grillo dal palco del M5S.



Roma diventi città-Stato

«Roma - ha detto - deve diventare una città Stato come tutte le capitali del mondo, non serve più il tramite della Regione, non serve più questa “politicchia” stupida in cui si fanno i capricci contro l'altro», ha sottolineato Grillo dal

palco della festa targata M5S.

Mi candido al Colle, così caccio Di Maio

«Vi faccio un annuncio, mi candido alla presidenza della Repubblica. Così se arriva Di Maio posso cacciarlo». È Beppe Grillo dal palco della festa M5S

riferendosi con una battuta alla tensione tra Luigi Di Maio e il

Colle che aveva generato l'organizzazione iniziale della

manifestazione di oggi.

Di Maio presenta la Repubblica del M5S

Di Maio si presenta con tutta la squadra dei ministri M5S e con il neo-consulente del Mise Sergio Bramini, imprenditore costretto a far fallire la sua azienda e al quale la casa è stata pignorata dopo aver chiesto invano crediti nei confronti dello Stato. «Ora lo Stato siamo noi, questa è la Repubblica del M5S», è il messaggio di Di Maio che, dal palco, saluta il presidente Sergio Mattarella e il presidente della Camera Roberto Fico, mediatore nella ricucitura del M5S con il Colle. (Nicoletta Cottone)

