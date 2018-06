Moscovici: soddisfatto per Governo, al lavoro con Tria. «Ue non è avversario»

«A me piace lavorare con il rispetto della democrazia, non sta alla Commissione Ue scegliere i governi, noi collaboriamo con i governi nazionali qualunque siano. Le decisioni politiche non si prendono sui mercati o a Bruxelles. Il destino degli italiani appartiene agli italiani». E ancora: «L’Italia ha un governo che ha la maggioranza, sono soddisfatto e mi auguro di lavorare presto con il ministro dell’economia Tria». Il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, ospite di Lucia Annunziata a “1/2h in più”, suona le corde della rassicurazione e dell’apertura al confronto. Parole distensive e toni molto diversi dunque, da quelli usati commissario Ue al budget Günther Oettinger, che al di là delle polemiche sulla frase mai detta («la caduta dei mercati insegnerà agli italiani a non votare per i partiti populisti di destra e sinistra»), aveva comunque auspicato un governo non populista per il Paese.

«All’Italia serve un buon rapporto anche con la Germania»

Non a caso Moscovici precisa: «Tutto quello che è stato detto sull’Italia che è sospettoso non è benvenuto, è a Roma che si decide». E aggiunge: «Il dialogo può essere vigoroso, ma siamo rispettosi delle divergenze. Bruxelles non è un avversario ma partner con il quale bisogna dialogare, con lo stesso rispetto che Bruxelles deve al Governo italiano». Moscovici, ex ministro dell’economia francese, ha auspicato che anche con questo nuovo governo «la relazione franco-italiana sia estremamente vicina e intima come lo è stato in passato». Ma spiega che non bisogna pensare a una relazione «esclusiva» indicando la necessità anche di una «buona relazione tra Italia e Germania», uscendo «dai pregiudizi», e «trovando delle modalità din dialogo».

Confronto aperto con le istituzioni Ue

Il confronto con le istituzioni Ue, come mostra il calendario, avrà subito ottime occasioni per avviarsi. Le più importanti sono in programma per il 21 e 22 giugno, data delle prossime riunioni di Eurogruppo ed Ecofin. In quella sede, debutto ufficiale del ministro Tria sui palcoscenici cruciali per la finanza pubblica, bisognerà cominciare a discutere sul percorso di deficit da tratteggiare in vista della legge di bilancio. Al momento infatti gli obiettivi concordati con Bruxelles e scritti nei documenti di finanza pubblica parlano quest’anno di una correzione strutturale da poco più di 10 miliardi (6 decimali di Pil), non semplice da conciliare con l’attuazione del programma di governo, nel quale pure si parla di «appropriato e limitato ricorso al deficit».

Moscovici nelle sue dichiarazioni dà sfoggio di realiasmo. «Cerchiamo di collaborare sui fatti e non sulle intenzioni. Vedo benissimo che c'è una rottura in Italia - ammette - so benissimo che questo Governo sarà diverso dai predecessori, conosco i temi della campagna elettorale, vedo le frustrazioni e bisogna rispondere, ma non posso avere delle linee rosse. Io avrò un dialogo sulla base degli atti e delle proposte che farà il Governo».

«Debito Italia in moderato calo, bisogna agire»

Certo i problemi dell’economia italiana sono noti. A partire da quello del debito. E vanno affrontati. «C’è un'economia italiana con una ripresa moderata, ci sono delle diseguaglianze, i giovani e il sud che hanno bisogno di attenzioni particolari. So anche che il debito pubblico italiano sta diminuendo, anche se con moderazione (nel Def il rapporto debito/Pil è cifrato al 131,8% nel 2017 e al 130,8% nel 2018, ndr). Bisogna essere attenti, c'è anche il problema dell'occupazione, bisogna agire» aggiunge il commissario Ue.

«Manovra? Ci pronunceremo sui fatti»

Quanto alla manovra d’autunno, Moscovici non si sbilancia: «Ci pronunceremo sui fatti: progetti di legge, riforme, manovre finanziarie e il bilancio. La filosofia è: abbiamo un quadro comune, regole comuni ma all'interno della comunità c'è totale libertà. Il Governo farà le scelte politiche che deve fare. Roma decide la politica italiana. Le regole comuni non sono di punizione o sottomissione ma di dialogo. Per questo dialogheremo». Entro il 15 ottobre il Governo italiano deve trasmettere alla Commissione Europea e all’Eurogruppo (i ministri delle Finanze dei 19 Stati membri che adottano l'euro) il Documento programmatico che riassume gli obiettivi della successiva legge di bilancio. Entro il 30 novembre la Commissione Ue deve esprimere un primo parere, per verificare l’aderenza agli impegni presi sul fronte dei vincoli di finanza pubblica



Su immigrazione risposta europea e «umana»

Citato da Moscovici anche il tema dei fenomeni migratori, per i quali «serve una risposta europea». Con postilla: «Dobbiamo avere un atteggiamento “protettivo” e dare risposte umane. Non siamo allo scontro ma le risposte nazionali non esistono».





