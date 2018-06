La lunga lista di un premier che non può fare sintesi

Per un premier “designato” da due leader che parlano con la velocità di tweet o di slogan, il paradosso è tenere un discorso lungo più di un’ora. Ma Conte la sintesi non se la può permettere.

Un debutto al Senato che segna un tempo record del suo intervento, anche per il nuovo stile che si cerca di seguire nelle istituzioni italiane, europee e internazionali dove si tenta di privilegiare l’efficacia e la sintesi alla verbosità degli elenchi. Ma proprio questo è il punto. Che il neo premier Giuseppe Conte la sintesi non se la può permettere. Almeno non ora. E dunque già la durata del suo intervento esprime quello che ancora non è e chissà se mai sarà: un punto di equilibrio tra due mondi che restano diversi. Non vale la pena solo ricordare le due aree geografiche che rappresentano 5 Stelle e Lega – Sud e Nord – ma pure gli interessi di gruppi di persone o imprese che hanno scommesso chi sulla flat tax, chi sul reddito di cittadinanza, chi sul superamento della legge Fornero e molti su un più forte controllo dell’immigrazione. Gruppi che per quanto vasti e maggioritari tuttavia non sono tutta la “gente” o tutto il “popolo”. E quindi per rappresentare davvero un interesse generale servirebbe quello che ieri nel discorso di Conte non c’era: una mediazione e una scaletta di priorità, non una mera e lunga lista delle cose da fare.

Sono così rimasti i dubbi su un premier che si è presentato come un «garante» ma che è sembrato più un semplice portavoce delle due forze. Si dirà che la prova non era ieri, giornata in cui doveva incassare la fiducia dei gruppi parlamentari, resta - però - l’incognita su come e se riuscirà a gestire il rapporto di forza tra Di Maio e Salvini. C’era chi, nel suo discorso, contava quante fossero le bandiere piantate dalla Lega e quante quelle dei 5 Stelle: un calcolo che per qualcuno dava il pareggio e per altri no, mentre già il leader leghista – con i giornalisti – rispondeva prima di Conte su Fornero e Alitalia, su Iva e pace fiscale. Non solo, durante la replica del premier, il ministro dell’Interno è andato tra i banchi del suo partito come ad anticipare una strategia di governo: insieme ma anche distinti. E dunque sarà fatale che prima o poi il premier verrà strattonato. E non solo nell’ambito di una triangolazione tutta politica con i due vicepremier.

Altrettanto interessante sarà la gestione di un altro triangolo, quello tra il titolare dell’Economia Tria, il ministro per gli Affari europei Savona e il “capo” della Farnesina Moavero. Quale chimica si svilupperà tra i tre? E Conte come si muoverà? Questa domanda tornerà quando si tratterà – molto presto – di scegliere una linea di trattativa con Bruxelles nelle partite economiche, nel negoziato sulla flessibilità e austerity che ieri Conte ha già messo sul tavolo ma con molta ambiguità.

Di tante domande, certamente molte risposte saranno affidate a chi gli è stato messo accanto a Palazzo Chigi, a quel Giancarlo Giorgetti che ieri al Senato era seduto nei banchi del Governo in una postazione allineata con quella del premier avendo - però - più di lui esperienza e fiuto politico.

© Riproduzione riservata