Ius soli, è Balotelli l’anti-Salvini. La replica del ministro: non è priorità

«Nella mia vita ci sono stati tanti razzisti, anche ignoranza e paura del diverso». Mario Balotelli è tornato così sul tema del razzismo intervenendo questa mattina a Torino alla presentazione del libro del giornalista Alessandro Alciato «Demoni». «Quando ero più piccolo la vedevo in maniera differente, era molto difficile - aggiunge l'attaccante -. C'erano cose che ancora non capivo e che ora so: piano piano si può cambiare, non è facile». Balotelli ha parlato poi di ius soli, ovvero la cittadinanza per i figli di stranieri nati sul territorio italiano, raccontando di come sia stato «brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane è stato difficile non essere riconosciuto come italiano».

«Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo - spiega Balotelli -. Non sono un politico, ma penso che la legge debba essere cambiata. Mi sento di lanciare un appello per questo». E poi sul suo futuro: «Dove andrò a giocare? All'avvocato Rigo (collaboratore di Raiola, ndr) ho detto che lo sa Salvini dove giocherò...». «Davvero non so dove andrò a giocare, se in Italia o all'estero - aggiunge il centravanti della Nazionale -. Torino mi piace, è una bella città. Come prenderebbero i tifosi del Nizza un mio passaggio al Marsiglia? Non lo so.

Caro Mario, lo “ius soli” non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone. – Matteo Salvini(matteosalvinimi)

