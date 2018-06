Fiducia al Governo, oggi tocca alla Camera. Salvini: con flat tax ci guadagnano tutti

Archiviato senza particolari problemi, ieri in serata, il primo passaggio al Senato del voto di fiducia al Governo M5S-Lega (per il premier Giuseppe Conte «è andata molto bene anche per quanto riguarda i numeri», che infatti gli danno ragione: 171 favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti), oggi è la volta della Camera dei deputati. Alle 9 via al dibattito in Aula sul discorso programmatico (dato per letto perché già illustrato a Palazzo Madama), seguito, dalle 15,45, dalla replica del presidente del Consiglio, e le dichiarazioni di voto. Dalle 17,40 l'appello nominale per il voto di fiducia.

Salvini: con flat tax ci guadagnano tutti

Assente in Aula, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini è tornato questa mattina sui cardini del programma di Governo, dalla Flat tax prevista dalla riforma fiscale («ci guadagnano tutti»), alla riformulazione del Trattato di Dublino sull'accoglienza migranti (è una «pessima riforma», e il no dell'Italia e di altri Paesi Ue ha riaperto «un dibattito che fino a settimana scorsa era sotterraneo») e il “superamento” della legge Fornero (l'impegno «sacro» è di «smontarla pezzetto per pezzetto ripartendo da quota cento ed avendo l'obiettivo di tornare a quota 41 anni di contributi»). Ospite di “Radio Anch'io” (Radio 1 Rai) Salvini ha ribadito i vantaggi della “tassa piatta”, destinata ad aumentare la disponibilità economica dei contribuenti. «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più - ha aggiunto il ministro - Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l'assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere».

Ruocco (M5S): porteremo fisco semplice fiscale. Mulè (FI): Conte Pinocchio

In Aula, intervenendo sulla fiducia per conto del M5S, Carla Ruocco ha attaccato il Pd, che «non conosce il nostro contratto, soprattutto nella parte fiscale», e preso le parti del contribuente, che «non sa quanto e quando pagare». Noi, ha assicurato, « porteremo la semplificazione perchè il fisco deve essere qualcosa di chiaro, diverso dal brutto film che abbiamo visto fino ad ora». Per Forza Italia ha parlato, tra gli altri, Giorgio Mulè. Nel mirino il premier Conte, che « dopo essere stato voluto dal “ministro del Lavoro altrui” si è levato a custode e garante del”governo del cambiamento”» con il testa «il cappello di Pinocchio». Per il portavoce dei parlamentari azzurri «sulle grandi opere vi tremano le gambe. State giocando con il futuro dell'Italia e noi saremo qui a ricordarvelo ogni giorno», ha concluso rivolgendosi alla maggioranza.

A Montecitorio maggioranza super

A confronto con il Senato, a Montecitorio la maggioranza del Governo giallo-verde risulta schiacciante potendo contare, sulla carta, su almeno 346 voti favorevoli (i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio), trenta in più rispetto alla maggioranza assoluta di 316. A questi potrebbero aggiungersi i voti favorevoli di alcuni deputati ex M5S e ad alcuni componenti del gruppo Misto. Fratelli d’Italia - come ha fatto ieri al Senato - dovrebbe astenersi. Confermata l'opposizione di Forza Italia, Pd e LeU.



