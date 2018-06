Auto Gpl, immatricolazioni a +27% nel 2017. Boom consumi per il gas liquefatto: +50%

Crescono le immatricolazioni per le auto alimentate a Gpl (acronimo per Gas di petrolio liquefatti), cresciute lo scorso anni del 27%, portando la quota sul mercato totale al 6,5 per cento. Boom dei consumi anche per il Gas naturale liquefatto (Gnl): +50% nel 2017. Il bilancio dei consumi nazionali è stato al centro dell'Assemblea annuale di Assogasliquidi-Federchimica, tenutasi oggi a Roma, occasione anche per fare il punto sull'andamento del settore ed evidenziarne le grandi potenzialità di crescita e utilizzo.

Appeal in crescita tra i consumatori

Secondo gli operatori della filiera dello stoccaggio e della distribuzione dei gas liquefatti il mercato italiano del Gpl “tiene”, ma si potrebbe crescere molto di più, considerati in particolare i benefici, economici e soprattutto ambientali, legati a questa fonte energetica. Senza dimenticare il crescente appeal di questa fonte energetica tra i nostri connazionali: secondo una ricerca realizzata dall'Unione Nazionale dei Consumatori, per 9 italiani su 10 l'auto a Gpl è infatti sinonimo di risparmio, e 6 consumatori su 10 ritengono che il Gpl sia un'energia pulita per riscaldare la propria abitazione.

Gpl, consumi 2017 a3,4 mln di tonnellate

Secondo le stime del Mise, il fabbisogno di Gpl nel 2017 è stato di 3,4 milioni di tonnellate, in linea con il 2016, di cui 1,7 milioni per uso combustione e 1,7 milioni di per uso autotrazione. Al fine 2017 la produzione di Gpl è stata di 1,8 milioni di tonnellate lorde, a fronte di importazioni per 2,4 milioni di tonnellate ed esportazioni per 306mila tonnellate. Nei primi quattro mesi del 2018, il consumo di Gpl è stato pari a 1,2 milioni di tonnellate, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, di cui 700mila tonnellate per uso combustione e 500mila per uso autotrazione.

Auto Gpl, forte aumento delle immatricolazioni

Per quanto riguarda il settore auto, si registra un netto aumento, pari al 27% rispetto al 2016, delle immatricolazioni di auto a Gpl, ossia dotate già in fase di realizzazione del doppio sistema di alimentazione, che raggiungono le 129mila unità. Sul totale delle auto immatricolate lo scorso anno, cresce la quota del GPL, dal 5,6% del 2016 al 6,5% del 2017, con la benzina al 31,9%, il diesel al 56,4%, l'ibrido al 3,4%, il metano all'1,7% e l'elettrico allo 0,1 per cento.

Franchi confermato presidente Assoliquidi

L'Assemblea Assogasliquidi ha poi confermato, per altri tre anni, Francesco Franchi (Costiero Gas Livorno) presidente, e ha nominato Andrea Arzà (Liquigas) presidente del Gruppo merceologico Gpl combustione. Marco Roggerone (Autogas Nord) guiderà invece il Gruppo merceologico Gpl autotrazione, mentre Giacomo Fabbri (Società italiana gas liquidi) sarà presidente del Gruppo merceologico Gnl.

