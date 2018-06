Cecchinato manca l’ultimo acuto ma il suo Roland Garros è un capolavoro

Poteva emulare Adriano Panatta 42 anni dopo: l’impresa non gli è riuscita per un soffio. Marco Cecchinato è stato sconfitto in semifinale al Roland Garros dall’austriaco Thiem, numero 8 della classifica mondiale (7-5 7-6 6-1 il tabellino) e dice addio a un torneo che fino a due mesi fa non avrebbe nemmeno immaginato di poter giocare.

La partita è durata due combattutissimi set, nei quali il 25enne siciliano ha lottato alla pari con l’avversario, fino al tie-break del secondo parziale in cui ha avuto tre set point prima di soccombere per 12-10. Svanita la possibilità di pareggiare il conto, il match è finito e il terzo set si è trasformato in un allenamento per Thiem. «Se avessi perso il tie-break - ha ammesso il campione viennese - la partita sarebbe diventata un testa a testa».

Rimpianti? Perdere a un passo dalla finale è sempre doloroso, ma Cecchinato non si può rimproverare davvero nulla dopo un torneo nel quale è stato capace di battere tre campioni come Carreno Busta, Goffin e Djokovic. Oggi a dire il vero il siciliano non ha offerto la sua prestazione migliore. Thiem si è rivelato un avversario ostico, con il suo gioco-fotocopia rispetto a quello dell’italiano, fatto di colpi molto liftati e potenti. Oggi però è stato l’austriaco a vincere la battaglia dietro la linea di fondo, dettando il ritmo e le geometrie e aprendosi spesso il campo per chiudere con il diritto o scendendo a rete. Il siciliano è stato così costretto a giocare in difesa, facendo spesso ricorso al rovescio in back e subendo l’aggressività dell’avversario. Quel tie-break perso in extremis ha poi pesato come un macigno sull’ultimo set dell’italiano, ma dopo il turbinìo di emozioni dei giorni scorsi un calo nervoso - più che fisico - era da mettere in preventivo.

Cecchinato esce così di scena tra gli applausi dopo un torneo esaltante. Ora a lui e al suo staff tocca il compito più difficile: dare continuità a questo exploit, giocare ad alti livelli anche su erba e cemento, insomma dimostrare che quello del Roland Garros non è stato un episodio isolato e che può ancora competere con i migliori del mondo come ha saputo fare in queste indimenticabili giornate sulla terra rossa parigina.

© Riproduzione riservata