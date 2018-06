Oggi trasporto aereo a rischio per stop Enav. Sciopero mezzi pubblici a Torino e nel Lazio

Paura e rabbia questa stamattina tra i passeggeri della metro B di Roma. Diversi utenti hanno contattato il 112 segnalando di aver sentito esplosioni nella stazione Policlinico. Gli operatori del Numero unico per le emergenze hanno immediatamente attivato Forze dell'ordine, pompieri e 118. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero state esplosioni ma un guasto alla linea aerea della metro che avrebbe provocato fumo e scintille. In particolare un treno che si è fermato prima di raggiungere la stazione Policlinico (chiusa dalle 9) è stato evacuato in galleria, grazie alle banchine di emergenza. A Milano, un allarme bomba per uno zainetto sospetto abbandonato sulla banchina della stazione Bicocca ha interrotto per circa mezz'ora la circolazione lungo la linea 5 della metropolitana tra le stazioni di Ca' Granda e Ponale.

Lo sciopero dei trasporti pubblici a Torino e nel Lazio

A complicare le cose, il disservizio sulla metro B è avvenuto mentre nella Capitale e nel resto del Lazio è in corso lo sciopero dei mezzi pubblici di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dall’Ugl, che mette a rischio autobus, tram e metro. Stesso discorso anche a Torino: a rischio per l'intera giornata i mezzi della società Gtt per le proteste di 24 ore proclamate da Faisa Cisal, Fast Confsal e Usb.

Lo stop nella notte del trasporto ferroviario

Uno sciopero a livello nazionale riguarda anche il trasporto ferroviario e aereo, quest'ultimo legato ad alcune astensioni dal lavoro del personale Enav locale. I disagi, per gli utenti dei servizi ferroviari, sono iniziati alle 22 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina per l’astensione proclamata dal Cub trasporti, mentre dalla mezzanotte alle 6 si sono fermati i lavoratori dell'Usb lavoro privato.

Le astensioni dal lavoro del trasporto aereo

Per chi viaggia in aereo, dalle 13 alle 17 di oggi sono previsti due scioperi nazionali e diversi scioperi locali dei controllori di volo dell'Enav. I due scioperi nazionali sono: uno indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica; l'altro proclamato da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali interessano gli scali di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova. Incrociano le braccia anche il personale navigante di Air Italy e di Blue Panorama.

