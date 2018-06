Nave Aquarius, la Spagna accoglierà i migranti a Valencia. Conte ringrazia Sanchez

Alla fine il caso Aquarius si risolve grazie alla Spagna. Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che Madrid permetterà alla nave con oltre 600 migranti a bordo di attraccare nel porto di Valencia. «È nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone», ha spiegato. L’Italia ha ringraziato. «Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell’Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito», è stato il commento del premier Giuseppe Conte da Accumoli spiegando che la decisione della Spagna va «nella direzione della solidarietà».

«Vittoria. 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna. Primo obiettivo raggiunto. Tutte queste ong che operano nel Mediterraneo non hanno una bandiera italiana. Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga. Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, sicuramente non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale che l’Italia non può sostenere questo peso da solo», ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa trasmessa anche su facebook. «Sono contento di essermi fatto carico di aprire questo squarcio di giustizia, Vediamo quello che succederà nelle prossime ore», ha aggiunto. Sulla vicenda della Aquarius, ha concluso Salvini, «il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e Cinquestelle».

L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta. Intanto altri migranti sono stati salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che sono state recuperate da imbarcazioni italiane e internazionali.

Anche il primo ministro maltese Muscat, coinvolto nella crisi di queste ore, ha ringraziato Sanchez ma al tempo stesso ha accusato il governo italiano di «aver violato le regole internazionali».

«Diamo il benvenuto alla decisione del governo spagnolo di permettere a nave Aquarius di sbarcare a Valencia per ragioni umanitarie. Questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner», ha sottolineato a sua volta il commissario europeo Dimitris Avramopoulos su Twitter.

Prima che la Spagna decidesse di sbloccare la situazione, Nazioni Unite, Commissione europea e organizzazioni umanitarie avevano premuto sui due governi per trovare una soluzione in tempi stretti. L’imbarcazione era finita al centro di un braccio di ferro politico e diplomatico tra Roma, e in particolare il nuovo esecutivo giallo verde, e Malta. Dopo il no di La Valletta alla richiesta italiana di accogliere la nave nel porto maltese, in quanto luogo sicuro più vicino, il ministro dell’Interno Salvini aveva confermato che l’Italia non avrebbe consentito l’attracco nei porti italiani.

«Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, ovviamente da portare in Italia - ha scritto Salvini su facebook, prima che la Spagna aprisse il suo porto -. Associazione tedesca, nave olandese, Malta non si muove, la Francia respinge, l’Europa se ne frega. Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO».

Dal Vaticano, il cardinal Ravasi ha cambiato la citazione del Vangelo di Matteo: “Ero straniero e non mi avete accolto”.

Il muro contro muro tra i due paesi, e in particolare la linea politica molto poco flessibile adottata dai due governo nella gestione di una situazione che presentava rischi per le persone a bordo, è stato criticato dall’Unione europea. Bruxelles ha chiesto di trovare una soluzione in tempi rapidi. «Italia e Malta devono farsi carico di una priorità: l’imperativo umanitario viene prima, si sta parlando di persone», ha sottolineato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione. «La priorità - ha aggiunto - è che maltesi e italiani permettano alla nave di sbarcare i migranti: rivolgiamo un appello perché le persone siano sbarcate velocemente e ricevano le cure necessarie». La portavoce ha poi chiarito che la Commissione europea sta lavorando per avvicinare le due posizioni. «Siamo in contatto con le autorità italiane e maltesi - ha detto -. Quello che la Commissione Ue può continuare a fare è investire tutto il suo peso diplomatico per trovare una soluzione veloce alla questione». Bartaud ha spiegato che «il mandato dell’operazione Frontex in Italia è stato modificato», con la nuova operazione Themis «nel mandato si indica che è il Paese che guida il coordinamento dell’operazione di salvataggio in mare ad avere la responsabilità di decidere ed indicare un porto sicuro per gli sbarchi, ma, come peraltro anche nel diritto internazionale, non specifica in quale Paese questo si debba trovare».

Sulla stessa linea della Commissione Ue l’Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, che ha fatto appello ai «governi coinvolti affinché consentano lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate nel Mediterraneo da sabato a bordo della nave Aquarius. «È un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le scorte e hanno bisogno rapidamente di aiuto», ha sottolineato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale. «Questioni più ampie come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo».

Intanto l’ong Medici Senza Frontiere ha messo in evidenza che i ritardi nello sbarco dalla nave mettono a rischio le persone vulnerabili, tra cui 7 donne incinte e 15 persone ustionate. Il responsabile advocacy di Msf Marco Bertotto ha messo in evidenza che le scorte di viveri a bordo dell’Aquarius termineranno «stanotte», che non ci sono al momento problemi per quanto riguarda l’acqua, visto che la nave ha un potabilizzatore a bordo e non è stata al momento chiesta alcuna evacuazione medica.

Di fronte al pressing di nazioni Unite, Ue e ong il governo italiano ha mantenuto la posizione, sottolineando che il problema è quello di un’Italia lasciata sola nella gestione dei migranti, e assicurando che una soluzione sarebbe stata trovata a breve. «Penso e spero che ci vogliano poche ore», ha confidato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in merito a quali potrebbero essere i tempi per una «decisione definitiva». In un’intervista a Rainnews24 ha ribadito che «non è più possibile che l’Italia sia lasciata da sola». Il ministro ha ripetuto poi che «le condizioni di salute a bordo sono buone» aggiungendo che «ovviamente possiamo intervenire velocemente». In un’altra intervista, questa volta a Sky Tg 24, Toninelli ha chiarito: l’azione dell'Italia sul tema dei migranti «non è disumana, tutt’altro: è di buon senso e ha al centro i richiedenti asilo che debbono essere salvati all’interno dal porto più sicuro». Quanto poi alle condizioni delle persone a bordo della nave, «ieri il premier Conte ha inviato due motovedette con medici a bordo, questa mattina ne sono state inviate altre due: le condizioni a bordo sono buone - ha assicurato il ministro - ci sono viveri e stiamo aspettando l’ufficialità della risposta di Malta - Certamente per alcuni giorni ci saranno viveri a sufficienza e a breve ci sarà evidentemente una risposta». La risposta è poi arrivata: dalla Spagna.

La scelta del governo di assumere una posizione ferma nella trattativa con Malta ha destato perplessità anche le forze politiche che sostengono l’esecutivo. «Questa è una posizione mia personale come sindaco della città»: così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l’apertura del porto di Livorno alla nave Acquarius. «Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il post - ha aggiunto il primo cittadino in un video girato dal suo ufficio stampa -. Quella rimane comunque la mia posizione e credo di interpretare quella di una città che, rispetto a queste tematiche, ha sempre avuto una grande sensibilità».

