Aquarius, Francia e Spagna contro l’Italia. Ma il commissario Ue stempera: no a gioco del biasimo

Spagna e Francia contro la decisione italiana che ha costretto la nave Aquarius, carica di migranti, a non sbarcare in un porto italiano, mentre cerca di stemperare i toni il commissario europeo Dimitris Avramopoulos. Il portavoce di Macron ha parlato di cinismo e irresponsabilit, mentre il ministro della Giustizia spagnola ha detto che potrebbero esserci responsabilit penali internazionali. In seguito, il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato brevemente l’intervento francese: Proprio loro parlano..., aggiungendo anche: Sono contento che i francesi abbiano scoperto la responsabilit: se vogliono li aiutiamo noi. Aprano i loro porti e noi gli trasferiamo un po' di persone in Francia.

Cerca di abbassare i toni della polemica invece il commissario europeo Dimitris Avramopoulos: Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione stata data alla vicenda di Aquarius - dichiara Avramopoulos - ma questo solo un incidente, un caso. In queste ore l'Italia sta salvando altri 900 migranti e mantiene le sue responsabilit. Voglio esprimere i ringraziamenti per gli erculei sforzi che l'Italia ha fatto negli ultimi tre anni, e per questo deve essere lodata. La Commissione continuer a sostenere l'Italia.

Salvini: serve aiuto concreto dall’Europa, non soldi

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi, oltre al commento via Twitter che riportiamo subito sotto, ha chiesto all’Europa un aiuto concreto: non vogliamo soldi, ci interessa un aiuto concreto sulle migliaia di

La #Spagna ci vuole denunciare, la #Francia dice che sono "vomitevole". Io voglio lavorare serenamente con tutti, m… https://twitter.com/i/web/status/1006546988744298501 Matteo Salvini(matteosalvinimi)

ricollocamenti che sono solo sulla carta e non sono effettivi, sottolineando che l'obiettivo deve essere quello di ridurre le partenze e avere il nord del continente africano come paese di accoglienza e di selezione fra rifugiati veri e rifugiati finti. L'Italia, aggiunge il ministro dell'Interno, non ha mai negato il principio della solidariet e delle generosit, ma semplicemente da questa settimana non lo esercitiamo pi da soli: noi facciamo il nostro, la Spagna ha cominciato a fare il suo, domani sentir il ministro francese e risentiremo anche il governo maltese, che ha un comportamento inaccettabile”. Dunque, prosegue Salvini, la giornata di oggi rappresenta il fatto che non siamo pi soli, c' una responsabilit da condividere e in questo quadro vanno riviste le missioni europee. Non possibile - prosegue - che solo la Guardia Costiera e solo la Marina, con la risibile partecipazione della cosiddetta missione europea, si faccia carico del pattugliamento e del salvataggio nel Mediterraneo. Marina e Guardia Costiera continueranno a salvare vite come hanno sempre fatto, per gli altri Paesi europei fanno il piacere di darci una mano.



Il ministro della Giustizia spagnolo: possibili responsabilit penali internazionali

In precedenza aveva iniziato ad alzare il tono della polemica il ministro della Giustizia spagnola, Dolores Delgado, nella tarda mattinata: Non questione di buonismo o generosit, ma di diritto umanitario. Ci possono essere responsabilit penali internazionali per la violazione dei trattati sui diritti umani. La situazione di queste 629 persone su un'imbarcazione al limite critica e la soluzione alla crisi migratoria deve venire da tutti gli Stati, quelli che sono frontiera e quelli che non lo sono, ha sottolineato la Delgado.

una questione di umanit ma anche di rispettare gli accordi e i trattati dei quali tutti gli Stati sono parte. Nel primo pomeriggio, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato tramite il suo portavoce una forma di cinismo e di irresponsabilit da parte dell'Italia nel caso della nave Aquarius: quanto riferito appunto dal portavoce Benjamin Griveaux, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. Durante la riunione, ha aggiunto Griveaux, Macron ha tenuto a ricordare il diritto marittimo, secondo cui in caso di problemi sempre la costa pi vicina ad assumere la responsabilit dell'accoglienza. Se una nave avesse la Francia come costa pi vicina - ha spiegato - potrebbe attraccare in Francia perch questo il diritto internazionale. La Francia fa la sua parte, ci che inaccettabile il comportamento e la strumentalizzazione politica che stata fatta dal governo italiano, ha detto ancora Griveaux, aggiungendo che se ogni singolo Paese europeo fornisce una risposta individuale alla crisi dei migranti la

risposta non sar evidentemente soddisfacente e spiegando che il presidente francese Emmanuel Macron parler nelle prossime ore con le autorit maltesi, spagnole ed italiane.

Durissime anche le parole del portavoce del partito di maggioranza francese La Rpublique En Marche del presidente Emmanuel Macron, Gabriel Attal, intervistato questa mattina dalla tv Public Snat. Secondo Attal la posizione del governo italiano sui migranti da vomitare. A una domanda sulla chiusura dei porti alla nave Aquarius di Sos Mediterranee, il deputato ha denunciato la posizione assunta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, assicurando tuttavia che anche la Francia cerca una soluzione. Io - ha detto Attal intervistato durante la trasmissione Territoires d'Infos - ho innanzitutto un pensiero per le 629 persone ch sono su questa nave. Poi l'affondo: Considero che la linea del governo italiano sia vomitevole. inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane (...) Lo trovo immondo. Le parole di Attal hanno determinato una replica del Carroccio. Sull’immigrazione vomitevole la posizione della Francia di Macron, non quella del ministro Salvini. Il portavoce di En Marche pensi al suo Governo e si sciacqui la bocca prima di parlare dell’Italia e di Salvini, ha detto il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto.

Tajani: questione migrazione strategica per la Ue

Esplicito, anche se non coinvolge direttamente il governo italiano, anche l’intervento del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani: la questione migrazione strategica perch a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto, ha detto Tajani. La misura colma, non possiamo pi aspettare, perch avremo decine e decine di casi come quelli che stiamo vedendo in questi giorni e con l'estate la situazione peggiorer. Quindi bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo termine, ha aggiunto. Prima dell'estate andr in Niger e poi spero in Libia.

Salvini riferir al Senato alle 11 di mercoled

Su richiesta capogruppo del Pd Andrea Marcucci, domani alle 11 il ministro dell'interno Matteo Salvini riferir in Aula al Senato sulla vicenda Acquarius. E' questo, secondo fonti parlamentari, l'orientamento della conferenza dei capigruppo.

Dopo la decisione della Spagna di accogliere l’Aquarius nel porto di Valencia, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha chiarito questa mattina che vedette e navi italiane porteranno nel porto spagnolo parte delle persone attualmente a bordo.

Medici senza frontiere fa sapere che la nave ancora ferma nelle acque internazionali tra Malta e l'Italia e sta ricevendo rifornimenti sotto il coordinamento della Guardia Costiera Italiana (Mrcc). Le ultime intenzioni

UPDATE: People onboard #Aquarius tell #MSF team they are glad to be finally heading to a port of safety after being… https://twitter.com/i/web/status/1006543641538686978 MSF Sea(MSF_Sea)

dell’Mrcc (il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, cui fa capo il complesso delle attivit finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare, ndr) - si legge in una nota dell’ong - sembrano essere di trasferire 500 persone dalla Aquarius su altre navi, lasciando 129 persone sulla Aquarius, e navigare tutti insieme verso Valencia. Ma sarebbero altri 4 giorni di navigazione per persone gi esauste. Per MSF l’opzione migliore sbarcare al pi presto le persone soccorse nel porto sicuro pi vicino, a Malta o in Italia, e poi trasferirle in Spagna o in altri paesi sicuri per ulteriore assistenza. Per questo chiediamo agli Stati europei di facilitare lo sbarco immediato delle 629 persone che abbiamo a bordo . Una volta che le persone soccorse in mare saranno state sbarcate in un porto sicuro, i governi e le istituzioni europee dovranno individuare le migliori soluzioni condivise per supportare i paesi in prima linea come l'Italia, che devono gestire gli arrivi di rifugiati, richiedenti asilo e migranti. In questo momento - conclude la nota - MSF, SOS Mediterranee e il Capitano della nave Aquarius sono in attesa di ricevere il piano dell’MRCC e valuteranno se la navigazione sicura e accettabile. Ieri, quattro donne incinte che si trovavano sulla Aquarius sono state portate a Lampedusa da una motovedetta della Guardia costiera, insieme a un minorenne che accusava convulsioni. Ricoverati nel polialbulatorio dell'isola, le donne, provate e disidratate, dopo circa tre ore sono state condotte in elisoccorso al Civico di Palermo e in altri ospedali, mentre il ragazzo, anche lui disidratato, dopo le cure stato portato nell'hotspot dell'isola.

Confermo, stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie - ha spiegato il ministro Toninelli in un intervento a “Circo Massimo”, su Radio Capital -. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia.



#Aquarius ha ricevuto conferma: il porto sicuro #Valencia. I rifornimenti sono a bordo, si legge in un tweet Sos Mediterranee. I team sono sollevati che si inizi a trovare una soluzione sebbene il risultato sia il prolungamento del tempo in mare non necessario per i naufraghi e una riduzione dei mezzi di soccorso.

Dopo la Spagna del neonato governo Snchez, il presidente dell’Assemblea di Corsica, l’indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto con un tweet di fornire all’Aquarius l’accoglienza di uno dei porti dell’isola. L’Europa - ha scritto Talamoni - deve affrontare la questione umanitaria in modo solidale. Tenuto conto della localizzazione della nave e dell’emergenza, la mia opinione che sarebbe naturale aprire un porto corso per dare soccorso a queste persone in difficolt.

Intanto, un naufragio di migranti sarebbe avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo twitter sottolineando che la

BREAKING #SeaWatch is heading towards a shipwreck 20 miles from Libya, reported to us by an order of the U.S. Nav… https://twitter.com/i/web/status/1006542765717680129 Sea-Watch(seawatchcrew)

nave - che si trovava davanti alla Libia - si sta dirigendo nella zona. Il naufragio, aggiunge la Ong, ci stato segnalato da un assetto della Marina statunitense, che ha tratto in salvo dall'acqua 40 persone e conferma 12 cadaveri. E continuano gli sbarchi. 53 migranti pachistani e afghani sono approdati sulla spiaggia di Calamosche, a Noto, nel Siracusano. Queste persone sono state intercettate stanotte dalle forze dell’ordine e trasferite al porto commerciale di Augusta dove sono iniziate le procedure di identificazione. invece previsto per domattina l’arrivo a Catania di nave Diciotti della Guardia Costiera, con 937 persone a bordo. I migranti sono stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo centrale.

L’ex premier Paolo Gentiloni ha sottolineato che non c’ un emergenza sbarchi per l’Italia. Adelante Pedro Sanchez! Ma l’Italia - ha scritto su twitter - non in emergenza e non pu chiudere i suoi porti. Noi abbiamo ridotto dell’80% il traffico degli scafisti. Fatti, non propaganda sulla pelle dei migranti.

