La guerra delle tariffe telefoniche: ecco le offerte degli operatori in vista dell'estate

È ormai un'abitudine: l'arrivo dell'estate spinge gli operatori telefonici a promuovere nuove offerte. Un tempo si chiamavano “summer card”, ed erano opzioni sottoscrivibili per i soli mesi estivi e con il costo, una tantum, dell'attivazione. Da qualche anno le cose sono cambiate, i pacchetti onnicomprensivi (minuti, sms e dati) hanno sparigliato i tavoli.

Ciononostante, alle soglie della bella stagione gli operatori continuano a proporre nuove offerte, probabilmente spinti da concetti di marketing legati al sole e alle spiagge.

In questa vigilia di estate 2018, però, c'è una variabile nuova a rendere il quadro ancora più interessante. E cioè l'arrivo di un nuovo operatore telefonico che ha debuttato in Italia da pochi giorni e che ha puntato tutto sull'aggressività delle sue offerte. Le proposte di Iliad sono decisamente concorrenziali. E se teniamo da parte la qualità del servizio (copertura, latenza, velocità effettiva di navigazione ecc.), variabile solitamente considerata da utenti più esperti, il gioco al ribasso sta scatenando un'asta che coinvolge tutti. Ecco allora le migliori offerte sul mercato, suddivise per operatori, in ordine sparso.



Iliad

Partiamo proprio dalla francese Iliad, neoentrata sul nostro mercato. La tariffa di partenza prevede, ad un costo di 5,99 euro al mese: 30 Gigabyte (2 GB in roaming nei Paesi Ue), minuti illimitati, sms illimitati, chiamate illimitate verso i fissi di 65 Paesi esteri (e verso i cellulari del Nord America). La stessa compagnia ha puntato molto sul fatto che non esistono ulteriori costi “nascosti”. Niente addebiti per segreteria telefonica, tethering ecc.). Va detto che questa offerta è rivolta solo al primo milione di utenti.



Vodafone

L'operatore britannico gode di una certa fama, in fatto di servizi. Le sue reti sono considerate le più performanti da quelli di Opensignial. E alla vigilia dell'estate, l'offerta più conveniente è indirizzata ai piani ricaricabili. Si chiama Vodafone Simple e propone: 1000 minuti, 1000 sms e 5 Gigabyte al mese, per 10 euro (purché il piano sia sottoscritto con annessa carta di credito o conto corrente). C'è anche la versione Simple+, che prevede 10 giga anziché 5, ma costa 15 euro al mese. La navigazione su social e chat non viene conteggiata nel pacchetto (dunque è illimitata). Molto interessante il fatto che per entrambe le offerte sia inclusa la possibilità di navigare in hotspot (solitamente a pagamento con Vodafone).



Tim

L'offerta del momento, in casa Tim, è la Limited edition online. E prevede 20 giga e 1000 minuti al costo di 10 euro al mese. Ma è disponibile solo per chi arriva da un altro operatore. Meno visibile sul sito, ma comunque attiva, è la super offerta Tim Seven IperGO. Questo pacchetto prevede minuti ed sms illimitati, 30 giga di traffico dati a 7 euro al mese. Nessun costo di attivazione e gratuità dei servizi Lo Sai e Chiama Ora. Al momento l'offerta è in edizione limitata, rintracciabile solo dopo aver lasciato il proprio numero di telefono nella pagina web “Passa a Tim con operatore”. È previsto un costo di attivazione di 25 euro e un vincolo di 24 mesi.



Tre

Da qualche mese fa parte del gruppo Wind 3, ma Tre rimane una delle compagnie più interessanti in fatto di offerte. Oggi prevede un pacchetto chiamato All-in Prime, che con 7 euro al mese offre 10 giga, 1000 minuti e mille sms. Molto interessante la formula Giga bank, estesa un po' a tutti i piani tariffari di Tre. In sostanza i giga non consumati durante il mese si accumulano a quelli del mese successivo. Con tre euro in più al mese (quindi 10) i giga a disposizione diventano 20.



Fastweb

Ha pacchetti un po' per tutti, invece, Fastweb. Tanto che la tariffa entry level costa appena 1,95 euro al mese, in cambio di 100 minuti (in Italia e verso l'estero) e 1 giga di traffico. L'offerta più concorrenziale, tuttavia, sembra quella più cara: con 10,95 euro al mese (il primo mese gratis), oggi Fastweb offre minuti illimitati (in Italia e verso l'estero) e 20 giga. Da ricordare che per chi è anche cliente Fastweb su rete fissa è prevista l'opzione Wow-Fi che rende i giga illimitati. Nessun vincolo di durata e offerte disponibili sia per i nuovi clienti che per quelli già in possesso di una sim Fastweb.



Wind

L'offerta del momento in casa Wind è la Music Award edition, che infatti campeggia sulla home del sito dell'operatore. Con 10 euro al mese, questo pacchetto offre 20 giga, 1000 minuti e 500 sms. L'attivazione online è gratuita. L'operatore ha studiato anche un pacchetto per i clienti under 30, che con 9 euro al mese offre minuti illimitati, 5 giga e 500 sms.

