Made in Italy a due velocità verso Russia e Unione economica euroasiatica

Arretra l’export di prodotti italiani in Russia mentre accelera quello nell’Unione economica eurasiatica.

In attesa che il Consiglio europeo che il 28 e il 29 giugno si pronunci sul destino delle sanzioni europee alla Russia, comminate all’indomani della crisi in Ucraina - sanzioni che hanno determinato delle controsanzioni da parte della Russia, che a loro volto hanno colpito le pmi con interesse a quel mercato - , supera i 5,7 miliardi di euro l’interscambio tra l’Italia e l’Uee, il mercato di libero scambio tra Russia, Kazakistan, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan che, nel corso del primo trimestre 2018, ha importato made in Italy per più di 2 miliardi di euro, in aumento dell’1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno.

Una crescita prudente che però conferma l’importanza dell’asse commerciale con l’alleanza eurasiatica dopo un 2017 chiuso oltre quota 9,1 miliardi di export (+15,1%), per circa 22,9 miliardi di interscambio (+13,7%). Il quadro è stato delineato oggi a Roma in occasione del Sesto seminario eurasiatico.

«Le imprese italiane – ha spiegato il presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico – stanno potenziando la loro presenza non solo in Russia, dove il pragmatismo del business continua a scontrarsi con le difficoltà imposte dalla geopolitica, ma anche negli altri mercati dell’Unione. L’Eurasia ha un ruolo pivotale nelle relazioni tra Est e Ovest e nella scacchiera geopolitica globale, e i recenti accordi tariffari dell’Unione economica eurasiatica con la Cina e l’Iran – ha ricordato Fallico – ne sono una chiara dimostrazione. L’Italia non può non giocare questa partita. Così come può avere un ruolo determinante nel dibattito europeo per eliminare le sanzioni contro la Russia, che nel primo trimestre ha ridotto gli acquisti dal nostro Paese dell’1,1% e dell’1,3% nel solo mese di aprile».

Russia economia di riferimento ma la Bielorussia la più dinamica



Export 1° trim 2017 1° trim 2018 Variazione Bielorussia 70.403.737 93.394.578 32,70% Russia 1.755.759.378 1.735.951.637 -1,10% Armenia 23.804.632 29.497.138 23,90% Kazakhstan 135.299.293 159.879.146 18,20% Kirghizistan 4.858.717 5.975.569 23,00% UEE 1.990.125.757 2.024.698.068 1,70% Fonte: Elaborazione Conoscere Eurasia su base Istat

Con quasi 8 miliardi di importazioni di made in Italy nel 2017 (+19,3%), la Russia si conferma l’economia di riferimento per le aziende italiane in Eurasia, mentre sul fronte delle performance è la Bielorussia il mercato che si è dimostrato più dinamico, con un aumento della domanda di beni e servizi italiani del 31,7% (367,4 milioni di euro), seguita da Armenia (+23,9%, 117 milioni di euro) e Kirghizistan (+2%, 22,1 milioni di euro). Dopo una riduzione delle esportazioni (-24,7%, 632,3 milioni di euro), penalizzate dal manifatturiero (macchinari -28%, metalli -65%), nel primo trimestre di quest’anno il Kazakistan torna a importare italiano: quasi 160 milioni di euro, + 18,2% sullo stesso periodo 2017.

Complessivamente, oltre ai macchinari e alle attrezzature, che nel 2017 hanno realizzato vendite nell’Uee per più di 2,7 miliardi dell’export (+25%), sono i tessili (1,75 miliardi di euro, +13%) e i prodotti chimici (670 milioni di euro, +9%) a trainare le esportazioni italiane nell’Unione eurasiatica, mentre a pesare sulla bilancia commerciale tricolore sono soprattutto i prodotti minerari (9,6 miliardi di euro), i metalli (2 miliardi di euro) e i prodotti petroliferi (1,24 miliardi di euro).

L’incontro ha anche ospitato un focus sull’Uzbekistan, anello di congiunzione verso il Medio Oriente nello scenario della “Greater Eurasia” con status di osservatore nell’ambito dell’Uee. È stato messo in evidenza, in un momento importante di riforma per l’economia uzbeca, il potenziale di questo mercato da 32 milioni di persone e che nel 2017 è valso all’Italia solo 169,3 milioni di euro di esportazioni, con un interscambio commerciale che non ha raggiunto i 200 milioni di euro. La meccanica, il tessile e i prodotti chimici sono i settori del Made in Italy più richiesti, ma le opportunità future di partnership si estendono ai settori ad alto contenuto tecnologico e di know-how tricolore, come il comparto agricolo, quello industriale e la moda.

