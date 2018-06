Pronta l'86esima edizione della 24 ore di Le Mans. Ecco anche tutti i record

Il 16 e 17 giugno 2018 sul circuito leggendario di Sarthe si svolge l'86esima edizione della 24 Ore di Le Mans e noi saremo presenti per documentare questa leggendaria gare di durata.

24 ore di gara con 60 auto in pista e tre piloti per ciascuna pronti a darsi il cambio alla guida. Come da tradizione, la partenza è programmata per le 15 di sabato 16 giugno. In totale sono 60 i team presenti suddivisi in quattro classi: 10 in LMP1, 20 in LMP2, 17 in LMGTE Pro e 13 in LMGTE Am.

I Record della 24 Ore di Le Mans

Impossibile non aver mai sentito parlare della 24 Ore di Le Mans. Una gara che ha un storia lunga 95 anni e piena di prodezze. Per apprezzare l'importanza di questa gara di Endurance, ecco alcune curiosità.

La velocità media del giro più veloce della storia è stato registrato nel 2017 da Kamui Kobayashi a bordo della Toyota TS050 Hybrid durante le qualifiche. Completò il giro lungo 13,629 km in 3:14.791.

La velocità massima raggiunta sul circuito è di 405 km/h e appartiene a Roger Dorchy nel 1988 con una WM P88 Mulsanne. Successivamente è stata introdotta una Chicane.

Ricordiamo che la vittoria viene attribuita al team che nella 24 ore percorrere una distanza più lunga. Il record appartiene all'Audi R15+ TDI che vinse nel 2010 con i piloti Romain Dumas, Timo Bernhard e Mike Rockenfeller con 5410.713 km, che corrispondono a 397 giri.

Il veicolo più potente che ha mai partecipato è stata la Toyota TS050 Hybrid LMP1, dotata di bi-turbo con combustione interna e due motori elettrici.

Il peso medio di un prototipo LMP1 hybrid è di 878 kg, circa lo stesso di una smart fortwo.

Vittorie di Le Mans

E ora veniamo alle vittorie. Colui che tutti conoscono come Mr Le Mans, che vinse nove volte tra il 1997 e il 2014, porta il nome di Tom Kristensen.

Invece, il costruttore che vanta più vittorie è Porsche, che ricordiamo ha vinto anche lo scorso anno, con 19 vittorie, seguita a Audi con 13 successi.

Ma se l'importante è partecipare, allora il record va a Henri Pescarolo con 33 partecipazioni all'attivo.

L'appuntamento è da sabato sulla nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti live.

© Riproduzione riservata