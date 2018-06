Salvini: non attraccheranno in Italia le due navi Ong al largo della Libia

«Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l'Italia non vuole più essere complice del business dell'immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti» . Così su Facebook il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini chiude alla possibiità di concedere nuovi approdi nel nostro Paese. La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta nella notte in soccorso di 118 persone a bordo di un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. Ai passeggeri, tra i quali 14 donne, 4 bambini e un neonato, secondo quanto si apprende sono stati forniti giubbotti di salvataggio.

Aquarius a Maiorca, accolta da nave spagnola

Intanto al settimo giorno di navigazione Aquarius ha raggiunto stamani la Spagna. La nave con a bordo parte dei 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, è arrivata infatti in acque internazionali tra l'isola di Minorca è quella di Maiorca. «Il mare è finalmente calmo - racconta da bordo Alessandro Porro - e le persone a bordo si stanno risvegliando. Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna». Il convoglio composto dall'Aquarius e dalle due navi militari italiane, la Dattilo della Guardia Costiera e la Orione della Marina Militare, arriverà a Valencia nelle prime ore di domenica, ma l'ingresso nel porto sarà scaglionato. In questi giorni, aggiunge Porro, «abbiamo navigato accanto a Sicilia, Sardegna, Corsica e ora le Isole Baleari. E ogni volta le persone a bordo ci hanno chiesto sempre la stessa cosa: è questa la nostra terra?».

