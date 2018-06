Condono tombale, Garavaglia frena: non è la strada giusta. Possibile rimodulazione del deficit

Nel prossimo futuro non ci sarà nessun condono fiscale a 360°: «Non è la cosa giusta da fare». Lo dice il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a via XX settembre in quota Lega, intervistato questa mattina a “Circo Massimo” (Radio Capital). L'idea, spiega riferendosi al capitolo “pace fiscale” contenuto nel programma di Governo penta-leghista, è quella di «andare verso una misura che riporti in vita gente messa fuori mercato da regole assurde e sbagliate». Il perimetro del provvedimento è però ancora incerto, e questo non permette stime attendibili sull'incasso sperato: «Dipende da come scrivi le norme, cambiano a seconda anche di piccoli dettagli».

Modificare il regime dei premi per la riscossione

«Oggi si continua a colpire l'omessa fatturazione, l'idraulico che non ti dà la ricevuta, ma è solo la minima parte dell'evasione del nostro Paese» - spiega Garavaglia facendo l'esempio del bollo auto in Lombardia dove si è deciso di recuperare gli arretrati non pagati chiedendo solo gli importi dovuti senza more e sanzioni. Altro tema da affrontare è quello «assurdo» dei premi di chi è addetto ai controlli, dello stesso valore sia che si recuperino piccole somme dai «poveri artigiani che magari hanno fatto un errore formale» che risorse ingenti «da evasori totali o grandi evasori che sfruttano le leggi a loro vantaggio».

In arrivo misure su fattura elettronica per i carburanti

Tra i contribuenti c'è molta attesa anche per le scelte dell'esecutivo Conte sulle accise della benzina, che secondo il programma di governo dovrebbero essere cancellate nelle loro componenti «più anacronistiche». Ma per Garavaglia «l'emergenza più urgente è la fatturazione elettronica, il primo argomento che va trattato è questo, per evitare il caos». Parlando ella e-fattura, obbligatoria per i distributori di carburante dal primo luglio, Garavaglia annuncia un punto al ministero entro la settimana perché una serie di misure urgenti «vanno messe in campo da subito». I tempi saranno stretti ma, conclude, i nuovi membri del Governo hanno «acceso i computer l'altro ieri, dateci tempo».

Possibile rimodulazione del deficit italiano

Nell’intervista, Garavaglia non esclude poi la possibilità di una rimodulazione del deficit italiano, per la quale «non mi straccerei le vesti». «Tutti gli anni in questo periodo è in fase di trattativa la prosecuzione dell'abbattimento del deficit», e ogni anno, spiega il viceministro, il pareggio di bilancio slitta: «Adesso è al 2020, l'anno prima era 2019, l'anno prima al 2018, non è che parliamo di una novità. Questa fase - aggiunge - vedrà il nostro ministro (il tecnico Giovanni Tria, ndr) impegnato a Bruxelles per capire quale sarà lo scenario del prossimo triennio».

Il contante «è una forma di libertà»

Quanto al nodo del rapporto con gli alleati di Governo rappresentato dall’eliminazione del tetto alla circolazione del denaro contante, recentemente auspicata dal vicepremier Salvini, Garavaglia spiega che il contante «è una forma di libertà». Ci sono «tanti Paesi europei dove il limite non c'è. Ne dobbiamo discutere con gli amici del Movimento 5 Stelle. Pensiamo di convincerli che il tema non è così come viene trattato», assicura il viceministro.

