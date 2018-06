Conte a Merkel: sui migranti posta in gioco altissima, l’Ue cambi prospettiva

La posta in gioco per l'Europa è «altissima», i temi «dell'immigrazione e della governance economica dell'Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire un'Europa più forte e più equa che possa rispondere ai bisogni primari dei cittadini». Dice così a BAerlino il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa accanto alla cancelliera tedesca Angela Merkel.

«Tema cruciale del mio governo è la lotta alla povertà e il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l'impiego, che si inseriscono in una serie di riforme strutturali. Personalmente non posso come responsabile del governo rimanere indifferente a certi dati: lo scorso anno 2,7 milioni di italiani hanno ricorso a mense per i poveri e pacchi alimentari. La nostra proposta sul reddito di cittadinanza va in questa direzione e l'Europa è essenziale. Dalla Germania

possiamo prendere esempio sugli strumenti da utilizzare».

Il dossier rovente dei migranti, dunque. Ma nel primo faccia a faccia di stasera con Angela Merkel, da quando siede a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte porta altri temi sensibili intorno a cui sta prendendo forma l’agenda del governo gialloverde. Chiedere al prossimo Consiglio Ue di fine giugno che il reddito di cittadinanza venga finanziato con il Fondo sociale europeo è una delle possibilità a cui pensa l’Italia, in aggiunta alle riforme per rendere più competitivo il sistema Paese. Partendo per l’appunto da due priorità, lotta alla povertà e lavoro.

In casa tedesca si è raggiunta oggi una tregua sui respingimenti fra la cancelliera e il suo ministro dell’Interno Horst Seehofer. Merkel accetta la scadenza di risolvere entro le prossime due settimane con i partner europei il nodo immigrazione, entro quindi l’atteso vertice di fine giugno. Lo sforzo è quello di tenere insieme interessi tedeschi ed europei ma «queste decisioni non vanno prese in modo unilaterale ma dopo consultazioni», secondo Merkel, per la quale «l’ingiustificato allontanamento di persone dai confini della Germania potrebbe scatenare un effetto domino». Sostegno al potenziamento di Frontex e all'istituzione di «zone particolari» in Africa dove riportare i migranti rimane intanto la linea del ministro Seehofer che, sulla questione, ha rinnovato l’appoggio all'Austria.

© Riproduzione riservata