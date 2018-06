Migranti, Fico fa l’anti-Salvini: «Sanzioni Ue contro Orban se rifiuta le quote»

Dal porto di Valencia, in Spagna - ultima tappa, ieri, dell’odissea della nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranèe e MsF con a bordo parte dei migranti soccorsi il 9 giugno al largo della Libia - a Berlino, dove stamani il Governo di Angela Merkel era impegnato in un chiarimento interno sulle politiche di accoglienza, a poche ore dal bilaterale Merkel-Conte nel tardo pomeriggio. Il tema migranti, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la “linea dura” del ministro dell'Interno Salvini continua dunque ad occupare il centro della scena. Anche in Italia, dove il presidente della Camera Roberto Fico ha attaccato il premier ungherese leader degli xenofobi Ue: «Se Orban non vuole le quote deve essere multato».

Dublino da ridiscutere senza estremismi

A margine di un convegno a Napoli, parlando della situazione migranti, Fico ha di fatto preso posizione contro l’alleato di Governo Salvini auspicando la revisione «fondamentale» del trattato di Dublino con Francia e Germania «mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote». «Ma - ha detto ancora Fico - chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi Orban se non vuole le quote deve essere multato».

Conte a Merkel propone fondi Ue per lotta a povertà

Nella capitale tedesca, il colloquio tra la cancelliera tedesca e il premier italiano in agenda per le 19 sarà incentrato sui problemi legati ai flussi migratori, ma non solo. Secondo fonti vicine al Governo Conte dovrebbe proporre lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Europa: le risorse che il governo italiano chiederà contribuirebbero anche alle coperture per il reddito di cittadinanza. «È chiaro che l'immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L'Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti con soluzioni e accordi europei», ha confermato questa mattina il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert rispondendo a una domanda in conferenza stampa sui contenuti della bilaterale Conte-Merkel. Altri temi sul tavolo saranno il rafforzamento dell’economia e della competitività dell'Europa «e come si possa avere successi maggiori nella lotta alla disoccupazione».

Il Governo Merkel e il nodo respingimenti

Il Governo della cancelliera è sotto pressione per il fuoco amico del ministro dell'Interno Horst Seehofer. Con una fuga in avanti l'alleato di governo bavarese vorrebbe imporre i respingimenti dei migranti registrati in altri Paesi ai confini, aggirando così il regolamento di Dublino, facendo asse con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il nostro vicepremier Salvini, promuovendo un'azione unilaterale che secondo Merkel indebolirebbe l'Unione. In base alle indiscrezioni trapelate ieri (e poi smentite) la Csu bavarese sarebbe disposta a dare alla cancelliera due settimane di tempo, per trovare un accordo con i partner Ue sul provvedimento. La decisione del ministro verrà comunicata alle 14 in conferenza stampa, al termine di una mattinata dedicata al confronto politico tra i leader dei due partiti, Cdu e Csu.

L’annuncio di Salvini: «Piu’ investimenti in Libia»

In Italia, occhi puntati sul ministro dell’Interno, che non molla la presa sul tema politico del momento. «Serraj ha chiesto all'Italia un intervento: io e il governo ci saremo. Andrò presto in Libia per parlare con lui. Un nostro intervento, con la Nato, è utile: per la lotta al terrorismo, ma anche per non parlare solo di migranti e barconi. Ma di economia e business, di cultura e politica», ha spiegato Salvini in una serie di interviste in cui preannuncia più investimenti in Libia (una «collaborazione economica per investire in strade, infrastrutture, ospedali») e ribadisce una stretta sugli interventi in mare. «Marina Militare e Guardia costiera continueranno a salvare vite come hanno fatto meritoriamente fino a oggi, ma poi ragionerò coi ministri Toninelli e Trenta sul fatto che è giusto salvare vite, però non sta scritto sulla Bibbia che dobbiamo essere gli unici a girare per tutto il Mediterraneo», ha sottolineato il vicepremier. Salvini è poi tornato ad attaccare le Ong: «Mi pare che questi abbiano gettato la maschera. Non sono generosi, cristiani, che salvano il prossimo, ma nascondono precisi interessi economici. Sono finanziati direttamente da persone come Soros che non vuole aiutare i bambini che scappano, ma creare nuovi schiavi. Ecco perché continueremo a non far entrare le navi Ong e a dirottarle in altri Paesi», afferma.

