SoundCheck di GeGè Telesforo ha festeggiato 500 puntate su Radio 24

GeGè Telesforo: «In un momento critico che vede l’arte non valorizzata dai principali veicoli mediatici, SoundCheck, in onda su Radio 24, rappresenta un caso unico nel suo genere. Obiettivo della trasmissione non è la promozione discografica, come avviene in molti network, dove la musica in playlist è quasi esclusivamente quella “del momento”: a SoundCheck gli argomenti sono conditi e sottolineati da un airplay vario che punta solo ed esclusivamente alla qualità, pur spaziando in contesti sonori diversi e senza età. Dai grandi capolavori del jazz e del blues, agli eroi della soul music e della rythm'n'blues fino alle nuove tendenze e ai nuovi talenti del contemporary R&B, dell'indie, dell'elettronica, molti dei quali indipendenti nella produzione e nella distribuzione, che oggi avviene in forma liquida e digitale.”

Sabato 16 giugno è andata in onda la 500esima puntata di SoundCheck, la trasmissione di GeGè Telesforo on air da 5 stagioni su Radio 24 il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 19.15.

Un programma unico nel suo genere, nato nel 2013 e da subito in crescita sia dal punto di vista artistico sia per i dati di ascolto.

Presentatore e produttore radio-televisivo, eclettico musicista, produttore discografico e, dal 2017, Goodwill Ambassador per l'UNICEF, GeGè Telesforo celebrerà questo importante traguardo proprio durante la puntata del 16 giugno, ripercorrendo la storia del programma: dagli inizi, in cui costituiva una striscia quotidiana di 15 minuti nel pomeriggio di Radio 24, sino alla conquista, dopo soli sei mesi, delle due puntate nel week-end. Un totale di 3 ore settimanali in orario drive time, catturando sempre di più l'attenzione dell'ambiente musicale - in primis i musicisti stessi e un numero crescente di appassionati di musica che si sentono maggiormente rappresentati dalle playlist di SoundCheck.

Prodotta e realizzata nel Groove Master Studio di Gegè Telesforo (vera e propria fucina di progetti di successo del poliedrico artista, tra cui programmi televisivi, album e iniziative per l'UNICEF), la trasmissione ha ospitato molti nomi illustri della scena musicale internazionale e italiana come Robert Glasper, Gregory Porter, Dee Dee Bridgewater, Sarah Jane Morris, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Maria Pia De Vito, Tosca, Rita Marcotulli, Ben Sidran e Leo Sidran, Dario Deiida, ma anche artisti della nuova generazione come Willie Peyote, Israel Varela, Greta Panettieri, Ainè, Giovanni Truppi, Eleonora Bianchini, Aca Seca Trio.

Intervistati anche operatori del settore come promoter, giornalisti, produttori, direttori artistici e uffici stampa. Avvalendosi della collaborazione preziosa del giornalista musicale Francesco Tromba e dell'ingegnere del suono Riccardo Bomarsi, in questa quinta stagione Telesforo ha introdotto una grande novità: la possibilità per gli ospiti di effettuare performance live in diretta, grazie all'allestimento e alla strumentazione del Groove Master Studio.

Sound Check è un talk show musicale ideato e condotto da Gegè Telesforo. Si aprono le porte alla musica (dal Jazz al Pop, dalla Classica alla World Music), al variegato mondo sonoro, ai musicisti, professionisti e nuovi talenti, con l'obiettivo di proporre un'informazione musicale completa, stimolante, propedeutica, ma non banale, con l'intento di intrattenere piacevolmente, ricercando e promuovendo l'arte e il talento. E' un programma fatto di musica e di storie di musica, che svela anche cosa e chi c'è dietro al successo e al lavoro di una band o di un artista: compositori, arrangiatori, ingegneri del suono, tour manager, producer discografici e di grandi eventi live. Al termine della stagione radiofonica verranno assegnati, da una commissione scelta dalla produzione, i “The Sound Check Music Awards”, destinati agli artisti, band, musicisti, operatori del settore che si saranno distinti durante l'anno.

