Da sfogliare come un libro, ma veloce come la radio: Radio 24 da leggere. Dal successo della rubrica Impresa Italia: Viaggio nei distretti senza confini, curata da Anna Marino e Livia Zancaner in onda ogni lunedì alle 17.00 in Focus Economia, nasce una guida in tre volumi che ripercorre il viaggio nei distretti italiani dopo la crisi. Storie di successo dall'Italia che imprende, 3 volumi per ripercorrere i distretti dell'economia italiana con la carta d'identità di ogni regione, i numeri della ripresa e le interviste con le ricette di chi ce l'ha fatta. Gli Ebook sono scaricabili gratuitamente dal sito www.radio24.it e dal sito www.ilsole24ore.com. I volumi sono a cura di Anna Migliorati.

Nel 1° volume le storie dai distretti di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

Che cosa hanno in comune le calzature del Brenta, la gomma del Sebino, la meccatronica del barese e la pasta di Gragnano? Sono i prodotti che stanno trainando la ripresa e arrivano dagli oltre 150 distretti italiani. Sono cresciuti del 13% negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi. Fare rete, allargare i confini, coinvolgere università e centri di ricerca, dare spazio ai giovani, esportare sono i fattori chiave su cui le imprese puntano per trovare nuove opportunità per il futuro. Un viaggio che percorre tutta l'Italia, Regione per Regione, da nord a sud per scoprire e raccontare le storie, le testimonianze e i numeri del nostro tessuto imprenditoriale.

“In un Paese come il nostro dove le PMI rappresentano il 99,9% del tessuto industriale parlare di distretti e cluster diventa quanto mai centrale”. Ha dichiarato a questo proposito Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria. “Gli ultimi dati sui distretti ci dicono che le piccole aziende sono diventate meno piccole e le grandi più grandi e confermano il ruolo dei distretti industriali come punto di forza della nostra economia. La tendenza è positiva ma non dobbiamo mollare la presa e il viaggio di Radio 24 nei distretti ci aiuta mettere in luce gli esempi virtuosi, a raccontare quali sono gli ingredienti del successo delle imprese che ce l'hanno fatta. Per gli imprenditori - ha concluso Robiglio - ed in particolare quelli piccoli, non c'è nulla di più convincente della testimonianza di altri colleghi per intraprendere il sentiero della crescita”.

Prossima uscite; Il Centro vol II°; Il Sud vol III°

