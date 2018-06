Migranti, Mattarella: Italia conforme a norme su accoglienza, l’emergenza sia gestita da Ue

«La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire nel suo insieme, non delegando solamente ai Paesi di primo ingresso l'onere di affrontare le emergenze». Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi nel dibattito sull'accoglienza dei migranti che da giorni surriscalda il fronte politico dopo il duro scontro diplomatico tra Italia e Francia scatenato dal caso della nave Aquarius. «Nel sollecitare la comunità internazionale e l'Unione Europea a compiere passi crescenti su questo terreno - prosegue la riflessione di Mattarella - la Repubblica Italiana si conforma alle norme sancite dal diritto internazionale relative all'accoglienza di coloro che hanno diritto a protezione».

Tragedia rifugiati «drammaticamente attuale»

In un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato Mattarella ha ricordato che L'Italia «contribuisce al dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza nei confronti di quanti, costretti a fuggire dalle proprie terre, inseguono la speranza di un futuro migliore per sé e per i propri figli». Per Mattarella, la tragedia dei rifugiati, «donne, uomini e bambini costretti ad abbandonare le proprie case in cerca di un luogo dove poter vivere», è oggi «sempre più drammaticamente attuale», come ricordato anche dalle Nazioni Unite.

Da Italia impegno Italia per adozione patto mondiale rifugiati

Secondo Mattarella, inoltre, «per governare i grandi spostamenti di esseri umani occorre prevenire i conflitti e mettere fine a quelli in corso, sostenere i Paesi di origine dei flussi aiutandoli a combattere carestie e malnutrizione, fornire adeguato sostegno ai Paesi limitrofi e alle aree soggette a ostilità». Consapevole della «natura globale» di questa sfida l'Italia, conclude il capo dello Stato, «promuove da tempo, nei consessi europei ed internazionali, una politica che si ispira ai principi della responsabilità, della solidarietà e della condivisione dei doveri e dei compiti tra tutti i Paesi interessati. Anche in seno alle Nazioni Unite, l'Italia è fortemente impegnata nei negoziati in vista dell'adozione di un patto mondiale sui rifugiati, che rappresenta lo strumento per offrire risposte concrete e universalmente accettate».

