Sos Villaggi dei bambini: garantire diritto accoglienza ai minori stranieri non accompagnati

L’emergenza rifugiati non si ferma. In Italia nel solo 2017 quasi 120.000 migranti e oltre 15.000 minori stranieri non accompagnati hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare sulle nostre coste . In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), Sos Villaggi dei Bambini (organizzazione impegnata a livello mondiale nel sostegno di bambini privi di cure familiari) lancia «l’impegno a favore dei migranti in Italia e nel mondo», una road map per accendere i riflettori su diritti e bisogni di bambini e ragazzi che arrivano nel nostro Paese, per assicurare loro trattamenti e cure adeguate e in linea con gli standard internazionali, a prescindere dal loro status di migranti.

Le situazioni di conflitto che coinvolgono gran parte dei Paesi africani e mediorientali costringono intere famiglie a fuggire dal proprio Paese di origine, motivate spesso dalla voglia di dare ai propri figli la speranza di una vita migliore. In questi lunghi viaggi, che mettono a rischio la vita di chi li affronta, i bambini sono quelli che ne risentono maggiormente e, soprattutto quelli separati dai propri genitori, sono ad altissimo rischio di sfruttamento e abuso.



Sos Villaggi dei Bambini si unisce all’appello di tante Ong rivolto alle Istituzioni europee affinché facciano del salvataggio di vite umane una priorità, attraverso l’apertura e l’utilizzo di canali sicuri e legali. In particolare, in questi giorni, l'Organizzazione ha prestato particolare attenzione alla vicenda della nave Aquarius, che ha coinvolto 123 Minori Stranieri Non Accompagnati, e ai casi di detenzione degli oltre 2.000 bambini separati dai genitori negli Stati Uniti, in attesa di un verdetto sulla possibilità o meno di restare negli USA.

«Negli ultimi giorni, 123 minorenni a bordo della nave Aquarius, reduci già da un terribile viaggio, hanno sofferto fame e sete, vivendo nella disperazione e nella paura. Sos Villaggi dei Bambini si appella al Governo italiano affinché non si ripetano più episodi come quello che ha coinvolto l'Aquarius e chiede di porre fine immediatamente a questo dramma garantendo la sicurezza di tutte le persone a bordo delle navi che operano nel Mediterraneo. La loro protezione e tutela viene prima di ogni considerazione politica» ha affermato Samantha Tedesco, responsabile Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei Bambini.



In Italia, Sos Villaggi dei Bambini è attiva con interventi mirati che riguardato da una parte l’accoglienza e l’inserimento sociale di minori stranieri non accompagnati e giovani richiedenti asilo, e, dall’altra, nuovi interventi di protezione e integrazione per famiglie migranti, principalmente nuclei composti da mamme con bambini. Nello specifico, l'Organizzazione opera a Crotone con il programma di sostegno psicosociale dedicato ai minori stranieri non accompagnati “Io non viaggio solo”, nei Villaggi Sos con progetti di accoglienza e a Torino con un progetto di affidamento in nuclei familiari della stessa cultura di provenienza. Nei Villaggi Sos di Trento e Saronno si sono sviluppati due progetti di accoglienza rivolti a nuclei familiari richiedenti o titolari di protezione internazionale con l'obiettivo di favorire l'integrazione e l'inserimento sul territorio delle famiglie. Nel 2017 l’organizzazione ha aiutato 266 tra minori stranieri non accompagnati e giovani richiedenti asilo, grazie ai Villaggi Sos e ai Programmi di progetti di sostegno e integrazione a Torino e Crotone.

In particolare l'Organizzazione è attiva per aiutare i bambini e i ragazzi a superare il trauma della migrazione e accompagnarli durante tutto il percorso di crescita fino all'inserimento lavorativo o, dove possibile, al rientro nel proprio Paese di origine. Inoltre, fornisce sostegno psicologico, fondamentale a superare l'esperienza della migrazione forzata e dell'arrivo in un Paese straniero.





