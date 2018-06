Di Maio sui rider, anche i sindacati al tavolo

Alla prima apparizione da ministro a un congresso sindacale, quello della Uil in corso a Roma, Luigi Di Maio ha lanciato un segnale di apertura ai sindacati confederali, dando appuntamento la prossima settimana al tavolo aperto al dicastero di Via Veneto per definire un nuovo quadro di tutele per i lavoratori della gig economy. Di Maio ha spiegato di aver iniziato un percorso di confronto con le «sigle di rappresentanza delle nuove categorie, i rider, che a volte non hanno un contratto o non conoscono il proprio datore di lavoro, perchè comunicano tramite una app».

Convocazione dei sindacati

Nelle prime due settimane da ministro, Di Maio non ha ancora ascoltato i sindacati (e le imprese) che pure hanno firmato un contratto nazionale della logistica e del trasporto merci che introduce proprio la figura del rider. Finora il ministro sembra aver optato per il dialogo con forme spontanee e auto organizzate della rappresentanza, rispetto ai sindacati tradizionali. La notizia della convocazione, dunque, rappresenta una novità. Bisognerà vedere nel concreto, che ruolo verrà assegnato nel negoziato a Cgil, Cisl e Uil e alle associazioni datoriali.

I vitalizi scaldano la platea

Il vicepremier ha incassato gli applausi dei delegati della Uil quando ha annunciato la battaglia contro le pensioni d’oro e i vitalizi, dal valore soprattutto simbolico, mentre sul tema dell’Ilva si è limitato a dire «stiamo studiando il dossier per contemperare il diritto alla salute e al lavoro dei tarantini». Una dichiarazione accolta in modo “tiepido” dalla platea che pochi minuti prima aveva tributato una vera e propria standing ovation per il leader della Uilm, Rocco Palombella, che ha lanciato un caloroso appello al nuovo governo per uscire dall’impasse nella vertenza che «riguarda non solo le 20mila famiglie dei lavoratori, ma l’Italia intera». La platea dei delegati sindacali si è scaldata nuovamente quando il ministro ha annunciato che in settimana verrà varato quello che ha battezzato come il “decreto dignità”, con una «norma stringente contro le delocalizzazioni», che sembra profilarsi come un inasprimento di misure già esistenti.

Le obiezioni sul “reddito di cittadinanza”

Di Maio ha anche ribadito la ratio del cosiddetto “reddito di cittadinanza” e, rispetto alle obiezioni che arrivano dal mondo del lavoro, ha aggiunto: l’obiettivo non è quello di «prendere i soldi e stare sul divano, ma assicurare un reddito a chi ha perso il lavoro, mentre è impegnato a formarsi per riqualificarsi, e in cambio offre 8 ore per attività sociali». Le reazioni? Qualche sindacalista commentava «lasciamoli lavorare, sono appena arrivati», qualcun altro si diceva preoccupato per una nuova e costosa misura assistenziale . Due posizioni che sembrano rispecchiare il sentimento di molti italiani.

