Migranti, Salvini: «Vadano in Francia, accolti a champagne»

«Noi lezioni di generosità dalla Francia non le prendiamo. E quindi mi auguro che i prossimi venti barconi andranno in Francia, sicuramente li accoglieranno a caviale e champagne». Il vicepremier e ministro dell’Interno da Siena Matteo Salvini tiene alto il tiro sui migranti parlando dal palco da piazza Salimbeni a Siena per la chiusura della campagna elettorale. Ad agitare le acque la vicenda della nave della Ong Lifeline intervenuta in soccorso di circa 300 migranti a bordo di un gommone a largo delle coste libiche, dando il via a nuove polemiche tra Italia, Francia e Malta. «C'è la gara dei buoni tra maltesi, francesi tedeschi, spagnoli. Qui c'è un ong tedesca, con finta bandiera olandese in acque prima libiche e poi maltesi, qualcuno faccia il buono davvero perché l'Italia sta facendo la buona da anni investendo miliardi di euro. La nave è in acque maltesi, Malta faccia il suo dovere».

Nave illegale ha raccolto migranti in acque maltesi: li accolgano

«C'è una nave illegale, con una bandiera illegale, con un equipaggio che mi dà del fascista, con finanziatori che vorremmo conoscere e che ha raccolto esseri umani e che è in acque maltesi. Noi per sicurezza dell'equipaggio e dei soccorsi chiediamo umanamente, e politicamente, che Malta apra finalmente uno dei suoi porti, blocchi la nave e blocchi l'equipaggio. La nave non dovrà più toccare acque nel Mediterraneo».

#MigrationEU: I am against Guantanamo Bays for migrants. This goes against European values. This is not what we are… https://twitter.com/i/web/status/1010069308544835584 – DimitrisAvramopoulos(Avramopoulos)

Avramopoulos, sono contrario a una Guantanamo bay per i migranti

«L'Europa unita può andare avanti. Sulla migrazione un approccio nazionale non può essere un'opzione e non potrà mai avere successo», ha scritto il commissario europeo Dimitris Avramopoulos su Twitter. «Sono contrario ad una Guantanamo bay per i migranti. Questo va contro i valori europei - aggiunge in un altro tweet - Questo non è ciò che stiamo discutendo o quello che abbiamo proposto. Domenica i leader europei si riuniranno per proporre soluzioni europee prima del Consiglio europei».

Le Maire, ritrovare spirito Ue, alcuni lo dimenticano

In campo anche il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire: «Siamo in un momento in cui bisogna ritrovare lo spirito europeo, che non è un irrigidimento sugli interessi nazionali ma la capacità di tenere conto degli interessi di ogni nazione per costruire un'Europa più forte, più solidale ed efficace». Il ministro delle finanze francese ha detto che è «urgente ritrovare questo spirito europeo, ho la sensazione a volte nelle riunioni che alcuni lo dimentichino, ma dobbiamo ritrovarlo perché sarà questo che permetterà di garantire ai nostri figli un avvenire migliore».

Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui migranti

«L'Italia blocca la richiesta della Merkel sull'immigrazione»: è il titolo di un articolo a pagina 3 del Financial Times firmato da Michael Peel e Alex Barker da Bruxelles e James Politi da Roma, dove nell'occhiello si spiega che «Roma si rifiuta di riprendere i rifugiati che sono sbarcati nei suoi porti facendo precipitare la speranza di un'intesa sui confini con l'Ue». L'articolo riferisce del dibattito ad alta tensione che sta attraversando l'Europa - ed anche del dibattito interno in Germania - sulla crisi dei migranti in vista del mini vertice di domenica preparatorio per il Consiglio europeo di fine giugno, sottolineando che le possibilità di un accordo sostanziale in Europa «sembrano ridotte, soprattutto in considerazione della stridente opposizione di Matteo Salvini a molte delle iniziative che avrebbero aiutato Merkel a Berlino».

Compattezza del governo

Parlando della telefonata tra il premier Conte e Angela Merkel, Salvini ha detto: «Sono contento della compattezza dei cinque stelle e del Governo e del fatto che il Presidente del Consiglio si faccia finalmente rispettare a differenza dei suoi predecessori che in situazioni come questa sarebbero andati probabilmente a Bruxelles, a Parigi, a Berlino con la coda tra le gambe dicendo signorsì, signor padrone continuiamo a pagare e a riempirci di immigrati. Invece il presidente Conte dimostra orgoglio, dignità e buon senso a nome di tutto il popolo italiano».

© Riproduzione riservata