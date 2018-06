Ballottaggi, domenica 2,8 mln al voto in 75 comuni. Roccaforti Pd toscane nel mirino della Lega

Sono 75 i comuni che torneranno al voto domenica 24 giugno per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Quelli al voto sono comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti; 14 sono capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Ancona unico capoluogo di regione:qui tutte le sfide. Al ballottaggio anche il III municipio di Roma, per un totale in Italia di circa 2,8 milioni di cittadini chiamati al voto.

Centrodestra in vantaggio al primo turno

Il trend del primo turno vede un chiaro vantaggio del centrodestra, un Pd in leggero affanno e un M5S che non sfonda. Al primo turno (dati cise.luiss.it) il centrodestra ha già conquistato 16 città, il centrosinistra 13 e il M5S nessuna. Ai ballottaggi il centrodestra parte in vantaggio in 32 casi (secondo in 27), in 21 il centrosinistra a trazione Pd (secondo in 22) e in 3 i 5 stelle (secondi in 4).

Nei 20 capoluoghi al voto il trend è confermato: 15 erano del centrosinistra, 3 del centrodestra, uno dei 5 stelle e uno di una lista civica. Il 10 giugno il centrodestra ne ha conquistati già 4 (Barletta, Treviso, Catania e Vicenza), 2 il centrosinistra (Brescia e Trapani), nessuno i 5 stelle. Il centrodestra è avanti al ballottaggio in 8 capoluoghi (Sondrio, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Teramo, Siracusa, Messina) in 4 il centrosinistra (Massa, Siena, Ancona, Avellino) e in uno (Ragusa) i 5 stelle.

Sfida fratricida tutta interna al centrodestra a Imperia, dove l'ex ministro del governo Berlusconi Claudio Scajola (che si presenta con una lista civica) arrivato se la vedrà col suo ex delfino Luca Lanteri (centrodestra).

M5S primo nelle città che già governava

Il 24 giugno il M5S partirà primo a Pomezia (Roma), Ragusa e Assemini (Cagliari) le tre città che già governava e vinte nelle amministrative del 2013. Dovrà vedersela con candidati di centrodestra. Nelle altre città al ballottaggio parte come secondo ad Avellino, Terni, Imola e Acireale.

Competizione all’interno del centrodestra

Nel centrodestra è aperta al suo interno una competizione tra Lega e Fi. Al netto di quegli enti dove è stato schierato un candidato civico scelto da tutte le forze della coalizione, a Massa, Pisa e Terni sono schierati aspiranti sindaci di centrodestra in quota Lega. Mentre a Siena e Viterbo sono in quota Fi. A Brindisi, poi, corre il candidato di Fi, mentre la Lega, con il suo aspirante primo cittadino, è rimasta fuori. A Teramo corre tutto il centrodestra con un uomo di Fratelli d'Italia come candidato sindaco. Anche a Ragusa corre un candidato di Fdi (appoggiato da alcune liste civiche) ma la Lega non ha presentato la lista e Fi aveva un altro candidato rimasto fuori dal ballottaggio.

Pd in difesa delle sue roccaforti in Toscana

Il Pd ha evitato la debacle al primo turno a queste amministrative. Tuttavia non è ancora scongiurato il pericolo che il 24 giugno cadano in mano al centrodestra bastioni governati da decenni dal centrosinistra in Toscana: Pisa, Siena e Massa. A Siena, il candidato del centrosinistra ha un vantaggio di soli 3 punti sul candidato di centrodestra. A Massa il vantaggio è appena un po' più largo: 5 punti. A Pisa è il centrosinistra a rincorrere, staccato di un punto.

Per questo a Siena il Pd ha stretto un apparentamento ufficiale con la lista di Pierluigi Piccini (già sindaco dal 1993 al 2001 con Pds e Ds), che al primo turno aveva preso il 21,3%. Anche a Pisa, dove la Lega è diventata primo partito con il 24,7%, il candidato Pd Andrea Serfogli si è apparentato con le liste civiche che sostenevano al primo turno i candidati Antonio Veronese e Maria Chiara Zippel (un bottino di quasi 8 punti percentuali). Il Pd e i suoi alleati nell'ultima settima di campagna elettorale hanno puntato tutto sui big dem con Calenda, Veltroni e l'ex premier Gentiloni che sono arrivati in città per sostenere il candidato di centrosinistra.

Toscana nel mirino di Salvini

Ma anche il centrodestra ha messo gli occhi sulla Toscana. In particolare la Lega punta al bottino pieno. Ieri è stata una giornata 'campale' per Matteo Salvini, che ha tenuto comizi elettorali in tutti i principali Comuni chiamati al ballottaggio domenica. Ad accoglierlo piazze gremite di sostenitori, «come non si era mai visto in Toscana per il Carroccio», come in tanti fanno notare, e fan a cui Salvini ha “offerto” comizi capaci di parlare non solo di grandi temi come immigrati o rom, e la 'new entry' dei vaccini, ma di fatti e aspetti locali.

A Siena ha così parlato di Mps e della morte di David Rossi, a Campi Bisenzio ha ricordato Duccio Dini, il 29enne morto poche settimane fa investito da un'auto guidata da un cittadino rom. A Pietrasanta, in Versilia, ha ricordato l'imminente anniversario della Strage di Viareggio, il 29 giugno, e auspicato “che qualcuno paghi”. A Pisa, che lo ha accolto in maniera blindata tra polemiche e anche una manifestazione antagonista, ha ricordato la maxirissa tra pusher immigrati che nelle scorse notti ha lasciato un segno profondo nella città.





