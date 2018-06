Senato: al via i lavori, ma nelle commissioni la maggioranza è già sul filo

La prima a riunirsi, domani alle 14, sarà la commissione Politiche Ue. Poi, sempre domani, sarà la volta della Affari costituzionali e della Lavoro. Piano piano, dopo che giovedì scorso sono stati eletti i presidenti, in settimana entreranno a regime tutte le commissioni permanenti del Senato. Ma la maggioranza giallo-verde è in vantaggio di un solo voto in tutti e 14 gli organismi, se si eccettua la Difesa, dove è avanti di due seggi. Il che costringerà M5S e Lega a serrare i ranghi, almeno per i provvedimenti più importanti, per evitare che Palazzo Madama si trasformi in un Vietnam.

In vantaggio di un solo seggio in 13 casi su 14

Pur avendo incassato al Senato la fiducia con 171 sì (10 in più della soglia della maggioranza), il governo Conte vede la maggioranza Lega-M5S che lo sostiene viaggiare sul filo nelle commissioni di Palazzo Madama. Solo nella Difesa il vantaggio è 13 a 11; nella Affari costituzionali, nella Bilancio e nella Finanze siamo 13 a 12. Giustizia, Affari esteri, Istruzione, Lavori pubblici, Agricoltura, Industria, Lavoro, Sanità, Ambiente i giallo-verdi superano le opposizioni per 12 a 11. Nella Politiche Ue siamo 11 a 10. M5S e Lega dovranno stare attenti a sostituire con prontezza i senatori assenti con quelli più presenti. Oppure blindare in corso di legislatura le commissioni più delicate (Bilancio, Industria, Lavoro e Affari costituzionali) spostando qui gli onorevoli più presenti.

I big scelgono gli Affari esteri

La commissione Affari esteri è diventato il luogo di ritrovo dei big dei partiti. Qui siedono l’ex segretario Pd Matteo Renzi, l’ex premier Mario Monti, l’ex leader Udc Pier Ferdinando Casini, Paolo Romani (fedelissimo del leader di Fi Silvio Berlusconi), Paola Taverna del M5S e l’ex ministra della Difesa Pd Roberta Pinotti. La Lega, invece, ha deciso di blindare le commissioni Affari costituzionali e la Bilancio, dove passano tutti i provvedimenti più importanti: in questi organismi sono presenti 5 senatori leghisti, contro i 4 nelle altre commissioni.

