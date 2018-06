In Sicilia trionfo degli outsider

stato il grande giorno degli outsider. Diciamo cos. Il turno dei ballottaggi per le elezioni amministrative in Sicilia con otto comuni al voto per eleggere il primo cittadino ci restituisce una geografia politica per certi versi sorprendente in ogni caso inaspettata. Difficile dire chi ha vinto, utilizzando vecchie categorie politiche, di fronte a candidati che in vista del ballottaggio hanno giocato la carta dell’impegno civico, della distanza dai partiti, della cesura con il passato. Hanno vinto, si direbbe, anche grazie al calo di affluenza: negli otto comuni si recato alle urne solo il 40,1% degli aventi diritto con un calo di 20,68 punti rispetto al primo turno. A Siracusa, per dire, l’affluenza stata del 34,17% (un calo di 21,13 punti rispetto al primo turno), a Messina l’affluenza stata del 39,23% (al primo turno era stata del 65,01%), a Ragusa stata del 41,94% (con un calo di 16,28 punti rispetto al primo turno).

Il risultato pi eclatante, ovviamente, resta quello di Messina dove ha vinto Cateno De Luca, l’effervescente (per usare un eufemismo) leader del movimento Sicilia Vera, deputato regionale eletto con il centrodestra ma passato al misto e all’opposizione quasi subito. De Luca, che adesso si dimetter da parlamentare regionale, molto conosciuto, oltre che per le sue vicissitudini giudiziarie e per le diverse inchieste in cui coinvolto, anche per le sue iniziative clamorose, tanto da essere soprannominato “Scateno”: la pi originale risale al 2006, quando si present in sala stampa all’Ars seminudo, avvolto solo nella bandiera della Sicilia e con in mano la bibbia e un pinocchio per protestare contro il presidente Gianfranco Miccich. Il suo un colpo politico di non poco conto: ha praticamente umiliato il candidato del centrodestra Dino Bramanti: De Luca ha avuto 47.835 voti (il 65,28%), pi del doppio rispetto ai 22 mila del primo turno mentre Bramanti ottiene 25.442 voti, il 34,72% dei consensi.

De Luca, il cui movimento non ha ottenuto alcun seggio in consiglio comunale, ha rimarcato la volont di essere il sindaco di tutti e di trovare un’ampia sinergia con il consiglio comunale per il bene della citt nel tentativo di far rinascere Messina. Iniziare una rivoluzione - ha aggiunto - pu essere facile, il difficile portarla avanti. Ed quello che noi ci impegneremo a fare. Per Messina dopo l’epoca di Renato Accorinti, il sindaco pacifista che si presentava alle cerimonie ufficiali in sandali e indossando la t-shirt con la scritta “Free Tibet”, si inaugura cos ufficialmente l'era di “Scateno” De Luca.

Interessante, in questa tornata elettorale, anche il risultato di Ragusa. Amministrato per cinque anni dal Movimento Cinque Stelle con Federico Piccitto, il capoluogo ibleo ha scelto di cambiare: ha vinto Peppe Cass, ex capitano della Virtus, mitica squadra di basket, oggi avvocato, ha ottenuto un risultato netto: Cass, sostenuto da liste civiche e da FdI, con il 53% dei voti ha staccato di circa sette punti Antonio Tringali del M5s. E Giancarlo Cancelleri, portavoce siciliano dei Cinquestelle ammette la sconfitta: Di fronte alla volont popolare tanto di cappello e auguri al nuovo sindaco di Ragusa Peppe Cass. Io ci metto la faccia nella sconfitta e consolando Antonio gli ho detto che sono abituato ad arrivare secondo, quindi in buona compagnia. Ora ci tocca la responsabilit di portare in consiglio le istanze dei cittadini che ci hanno votato. Il Movimento Cinque Stelle, comunque, si “consola” con la conquista di Acireale dove ha vinto Stefano Al (56%) che ha battuto il cugino Michele Di Re, candidato del centrodestra che al primo turno era in vantaggio di 15 punti.

Pi articolata la situazione a Siracusa dove ha vinto Francesco Italia, gi vicesindaco di Giancarlo Garozzo del Pd, che riuscito a far dimenticare agli elettori la sua presenza nella precedente amministrazione e ha battuto il candidato del centrodestra, l’ex assessore regionale Paolo Ezechia Reale. Imprenditore, sostenuto al ballottaggio da tutte le forze di centrosinistra, stato eletto con 18.210 voti, pari al 52,99% dei votanti contro i 16.153 voti del suo avversario, Ezechia Paolo Reale, sostenuto da una coalizione di centrodestra ad eccezione della Lega. Reale ha gi preannunciato ricorso per numerose e gravi omissioni relative ai dati del primo turno. Italia, dopo essere riuscito a superare al primo turno il candidato del Movimento 5 Stelle e soprattutto il candidato ufficiale del Pd, al ballottaggio ha raccolto ben tre dei suoi avversari: in giunta ha chiamato l’avvocato Giovanni Randazzo, che sar anche vice sindaco, che al primo turno aveva ottenuto poco il 6,8 per cento, Fabio Moschella, candidato Pd, che al primo turno aveva ottenuto il 13,1% e infine Fabio Granata, fondatore di #diventerbellissima con il governatore Nello Musumeci, che a primo turno si era fermato poco al 5,8 per cento. Italia non avr la maggioranza in consiglio comunale.

A Partinico nel palermitano vince il candidato del centrodestra Maurizio De Luca (65,04%) contro l’ex deputato regionale Mpa Pietro Rao (34,97%). Ad Adrano (Catania) netta vittoria di Angelo D'Agate (Liste civiche) col 63,61% contro il candidato del centrodestra Aldo Di Prima, esponente della Lega che qui era stato il partito pi votato al primo turno e ora il candidato sindaco si fermato al 36,39% dei voti. A Piazza Armerina (Enna) Nino Cammarata (Centrodestra) sindaco col 54,41% contro Mauro Di Carlo (liste civiche) che si ferma al 45,59%. A Comiso (Ragusa) eletta Maria Rita Annunziata Schembari (centrodestra) che si impone su Filippo Spataro (Pd e liste civiche) per una manciata di voti: 50,21% contro il 49,79%.

