Luiss, alla vicepresidente Severino laurea honoris causa della Glasgow university

Paola Severino, vice presidente e rettore della Luiss, ha ricevuto oggi la laurea Honoris causa di Doctor of Laws dell’universit di Glasgow. Il riconoscimento stato assegnato per i risultati raggiunti dalla professoressa in ambito accademico, professionale e istituzionale come ministro della Giustizia, ricordato nella Laudatio tenuta da Sir Anthony Muscatelli, Principal della Glasgow University, nato in Italia, con un passato alla Banca Mondiale e alla Commissione Europea. La cerimonia stata anche l’0ccasione per la firma di un protocollo di intesa tra l’ateneo britannico e la Luiss, con l’obiettivo di promuovere scambi internazionali tra professori e studenti delle due universit.

Severini: apprezzamento delle universit inglesi per la Luiss

La solennit della cerimonia ed il calore con cui i colleghi dell'universit di Glasgow mi hanno accolta dimostrano quanto profondo sia l'apprezzamento delle universit inglesi per il nostro ateneo - ha detto Severino - e quanto i nostri studenti possano fare per consolidare una politica veramente internazionale e mostrare una bella immagine dell'Italia in Europa e nel mondo.

Intesa fra i due atenei

Il protocollo d’intesa firmato da Severino con la Glasgow university si aggiunge al Memorandum siglato pochi giorni fa dalla Luiss con la Ruc, la Renmin University of China di Pechino, e alle altre oltre 200 partnership con universit dislocate in 44 paesi, tra cui figurano pi di 20 programmi di Doppia Laurea e Partnership strutturate, per gli studenti LUISS di Economia e Finanza, Impresa e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche.

