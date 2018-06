F1, in Francia mesta domenica per Vettel (solo quinto). Vince Hamilton

Dagli sbadigli del Canada a una gara potenzialmente perfetta per l’entusiasmo del ritorno in terra francese, vista un'affluenza record di 100.000 presenze, con non pochi problemi di circolazione. Il Paul Ricard si raggiungerebbe benissimo con i jet privati, ma in quanto alle strade in zona c'è molto da desiderare, tanto che gli ingorghi nel week-end della Formula 1 francese hanno riempito i giornali locali più della cronaca sportiva riguardo alla gara vera e propria.

Anche se a ben vedere, Leclerc può essere più che contento di aver portato una macchina discretamente “lenta” in una buona posizione in qualifica, che gli è valsa poi la possibilità di racimolare un punticino mondiale nella domenica di gara. Un punto che vale oro, perchè dimostrare di tenere la Sauber costantemente nella top ten è importante agli occhi degli altri team, visto e considerato che Raikkonen, dopo un sabato non perfetto e uno scivolamento all'ottavo posto dopo una concitata partenza, sembrava di nuovo spacciato.

Invece per il biondo campione nordico è arrivato un podio che gli fa alzare la testa e frena leggermente le speculazioni sul suo sedile: da tempo infatti si parla di sostituzione del “veterano” della Formula 1 finalmente con un giovane, senza strapagarlo, che potesse però essere cresciuto nella galassia Ferrari sin dagli albori del professionismo. Tutti sanno che questa sorte doveva essere sperimentata dal più promettente francese degli ultimi anni, che proprio in questo gran premio merita di essere ricordato: ma Jules Bianchi non c'è più e Charles, comunque, mostra un potenziale paragonabile e, quindi, senza dubbio promettente e all'altezza delle aspettative.

A proposito di promesse: in una domenica con Stroll, Gasly, Perez e Ocon ritirati, guasti e incidenti, non c'è molto altro da dire sui giovanissimi di questo sport. Male anche Alonso, ultimo a tre giri: eppure esce fresco da una memorabile vittoria a Le Mans insieme a Buemi: qualcosa che lo rende finalmente “papabile” per la tripla corona, quindi potenzialmente motivato a uscire dalla Formula 1 e andare in Indy per conquistare la celebre 500 Miglia.

Per il resto, non c'è molto che possa piacere ai tifosi italiani: Hamilton ha vinto conducendo una gara senza rivali, Verstappen secondo sul podio a sette secondi dal leader, 18 da Raikkonen e 27 da Ricciardo, gongola per una rivalsa quasi inaspettata. Il finlandese senior, a fine gara, ha detto che si è «divertito» perchè quasi non ci credeva di salire sul podio, ma d'altra parte il finlandese junior era stato tamponato in partenza dal quattro volte campione in Red Bull e, incolpevole, è finito a 81 secondi dal campione in carica.



Vettel quinto a oltre un minuto può tuttavia uscire dalla Francia quasi contento per aver limitato i danni: qualche punto lo porta a casa ma ora la forbice con il primo in classifica, sempre lui, Hamilton, è di ben 14 lunghezze. Dietro Ricciardo non fa paura, perchè è terzo con 35 punti in meno, e Bottas a 39, ancora davanti a Kimi di 9. Ha detto di essersi trovato in una situazione senza scappatoia e che ha provato a rimediare, ma è incorso in un bloccaggio: anche i migliori sbagliano e per fortuna gli hanno dato solo cinque secondi di penalità che, comunque, non hanno pesato sulla classifica. Resta però il fatto che l’immediato rientro ai box abbia rovinato la sua gara e quella di Bottas, dando spazio e fiato a Hamilton, capace conquistare una vittoria senza grossi patimenti.

Dal canto suo la Mercedes aveva appena evoluto la macchina alla specifica 2.1, cioè un piccolo upgrade capace di affrontare al meglio le caratteristiche del tracciato di Le Castellet: gli effetti positivi si erano già visti il sabato, la domenica non ha destato alcun problema.

Problema per Maranello: fra sette giorni c'è una pista molto amica a Mercedes. L'Austria, da quando è tornata nel calendario nel 2014, è stata vinta solo dalla stella a tre punte. Due volte da Rosberg, una da Hamilton e una da Bottas.

© Riproduzione riservata