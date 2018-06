Migranti, l’Italia allarga il fronte di chi vuole superare Dublino

Le argomentazioni giuridiche sul regolamento di Dublino portate dal premier italiano Giuseppe Conte al vertice informale di ieri sui migranti non sono cadute nel vuoto. A pochi giorni dal Consiglio Ue si va facendo strada sempre di più un'idea avanzata dal nostro Paese. Per i migranti che vengono salvati in mare in operazioni Sar (Search and rescue) occorre che si trovi qualche meccanismo giuridico diverso dal regolamento di Dublino sul Paese di primo approdo.

Un regolamento immaginato nel '90 per l'attraversamento delle frontiere terrestri da Est e «figlia di un'altra epoca e di altri numeri» come ha ricordato oggi lo stesso ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Insomma nelle more Dublino non si applicherebbe ai salvataggi in mare. Nelle conclusioni del Consiglio di giovedì si dice solo che per il «Regolamento di Dublino è necessario trovare l'unanimità basata su un equilibrio tra responsabilità e solidarietà. La presidenza di turno austriaca entrante è invitata a continuare col lavoro».





Finanziare il trust fund in Africa

L'Italia ha anche chiesto e ottenuto che nella nuova bozza del Comunicato finale del Consiglio di giovedì si preveda che la Facility per la Turchia (3 miliardi di euro) e il Trust Fund Africa deciso alla Valletta (1,2 miliardi di euro) procedano di pari passo. L'unica cosa che resta ancora da chiarire è quale sarà lo schema di finanziamento per il Trust Fund Africa e come si colmerà il gap di 500 milioni che ancora mancano all'appello. Se l'Italia sta ottenendo soddisfazione su Dublino e sul Trust Fund Africa dovrà forse cedere qualcosa sui movimenti secondari cui tiene molto la Germania e in particolare il ministro dell'Interno Seehofer. Nelle bozza di conclusioni del Consiglio europeo si ricorda che «i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra Stati membri rischiano di mettere in pericolo l'integrità del Sistema comune europeo d'asilo e quello di Schengen. Gli Stati membri devono prevedere tutte le misure legislative e amministrative necessarie per contrastare tali movimenti, e cooperare gli uni con gli altri a questo fine». Sembra che la cancelliera tedesca Angela Merkel abbia dato mandato al suo ministro dell'Interno Seehofer di trattare la questione direttamente con Salvini. Sarà una trattativa difficile ma è l'unico modo per l'Italia per non rimanere isolata al Consiglio dove avremo contro anche i Paesi di Visegrad.

Le piattaforme di sbarco regionali

Per smantellare il modello di business dei trafficanti, evitando tragiche perdite di vite, occorre eliminare l'incentivo ad imbarcarsi. Questo richiede un nuovo approccio agli sbarchi di quanti sono soccorsi nei salvataggi. In questo quadro, il Consiglio europeo sostiene lo sviluppo del concetto di piattaforme di sbarco regionali, in stretta collaborazione con i Paesi terzi, così come Unhcr e Oim. In sostanza centro di assistenza come quello per 1000 migranti visitato oggi a Tripoli da Salvini o altri che potrebbero essere creati nel Nord Africa o in altri Paesi non europei come il Kosovo e l'Albania. «Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati – è scritto nelle conclusioni - l'Ue continuerà ad essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea. Rafforzerà il suo sostegno alla Guardia costiera libica, alle comunità costiere e meridionali, così come la cooperazione con gli altri Paesi di origine e transito».

L'Ue finanzi i rimpatri assistiti dalla Libia

Nel suo viaggio in Libia Salvini ha apprezzato il successo dei cosiddetti rimpatri volontari assistiti. In pratica finora dalla Libia sono rientrati nei Paesi di origine volontariamente 28mila migranti con somme di danaro che gli consentano di avviare piccole attività. Finanziamenti finora garantiti solo dall'Italia e dalle agenzie Onu che Salvini chiede vengano coperti anche dall'Unione europea. Servono però, secondo Salvini, al confine Sud della Libia come in Niger, Mali e Ciad altri centri di riammissione protezione e identificazione «da cui far partire coloro che ne hanno diritto, le percentuali sono irrisorie, e andare avanti con rimpatri volontari assistiti che in Libia funzionano ma occorre che l'Europa sostenga finanziariamente l'azione volta a garantire percorsi di immigrazione legale e opporsi a flussi senza controllo».

