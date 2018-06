Migranti: la Lifeline potrebbe andare a Malta, ma La Valletta prende tempo

Parigi evoca una «soluzione europea» per la Lifeline, la nave con 234 migranti a bordo bloccata in mare da giorni, con «uno sbarco a Malta». Lo ha annunciato il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux in un'intervista alla radio francese Rtl, ma La Valletta prende tempo e fa sapere di non avere ancora deciso se accogliere la nave. La stampa locale parla di colloqui in corso fra il premier maltese Muscat e il presidente francese Macron, che questa mattina intanto è stato ricevuto in Vaticano dal Papa. Malta, invece, ha negato alla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, con un team di Medici senza frontiere a bordo, l’ingresso nelle proprie acque territoriali maltesi e nel porto della Valletta per il rifornimento ed il cambio di equipaggio. Lo ha fatto sapere la stessa organizzazione, osservando che «nessuna spiegazione ci è stata fornita».

Toninelli: Guardia costiera autonoma sui salvataggi

«La Guardia Costiera opera in autonomia tecnico giuridica e non devo essere io a dire di rispondere oppure no alle richieste di salvataggi ma secondo noi, in continuità con il governo precedente che ha giustamente rafforzato la guardia costiera libica, se uno dei gommoni ci chiama ma è in zona libica rispondiamo che non possiamo intervenire perché è in un'area a responsabilità giuridica non nostra», ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli a Radio Anch'io, spiegando di non essere in disaccordo con Salvini che ieri aveva parlato della possibilità di indicare alla Guardia Costiera di non rispondere più agli sos in mare. Lo stesso Salvini ha parlato dell'accoglienza a Pozzallo del cargo Maersk: «Abbiamo il cuore buono, a differenza di Macron». Ma ribadisce il no alle Ong.



La nave cargo Alexander Maersk attracca a Pozzallo

Si è conclusa in nottata l’odissea dei 108 migranti, tutti uomini tranne una donna e due bambini, a bordo della Alexander Maersk, la nave danese ferma da venerdì scorso davanti alle coste del ragusano. La portacontainer ha attraccato nel porto di Pozzallo poco dopo la mezzanotte; subito dopo sono cominciate le operazioni di sbarco. I profughi, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, verranno adesso trasferiti nell'hot spot di Pozzallo per l’identificazione. Le loro condizioni di salute sono buone, come ha confermato il medico marittimo Vincenzo Morello, salito a bordo prima dell’attracco in porto per accertare eventuali emergenze sanitarie.

I 108 migranti, prima di essere trasferiti sul cargo danese, erano stati tratti in salvo dalla Lifeline, la nave della Ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta con altri 234 migranti, al centro di un braccio di ferro tra gli Stati europei su chi debba accoglierli.

Lo sbarco della Alexander Maersk ha permesso anche il ricongiungimento di una famiglia sudanese che si era dovuta separare dopo l’evacuazione sanitaria dalla nave avvenuta sabato mattina, con una ragazzina di 8 anni fortemente disidratata ricoverata in ospedale per una gastroenterite.

Insieme a lei erano scesi dalla nave la madre e la sorellina di due anni, mentre a bordo erano rimasti il padre e un fratello di 4 anni. Ieri sera la famiglia si è ricongiunta per la gioia della bimba più piccola che da giorni chiedeva disperata notizie del padre e del fratellino.

Anche in forza di questo caso umanitario e delle cattive condizioni meteo, con un violento temporale che si era abbattuto lungo la costa ragusana, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna si era appellato al ministro dell'Interno Matteo Salvini affinché autorizzasse lo sbarco dei migranti a bordo della Maersk. Una posizione condivisa anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, che in una lettera al Comandante generale della Guardia Costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, aveva chiesto «urgenti informazioni sugli ordini impartiti relativamente alla impossibilità di approdo della nave container» sostenendo che i migranti a bordo «si trovano di fatto privati della libertà personale». Appelli che alla fine hanno fatto breccia, tanto che in serata è arrivato il via libera all’ingresso in porto della Alexander Maersk da parte del ministero dell'Interno. Un annuncio fatto dallo stesso sindaco di Pozzallo che ha ringraziato Salvini «per avere accettato la richiesta umanitaria».

© Riproduzione riservata