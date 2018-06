Salvini propone hotspot al Sud della Libia ma nel Sahel l’ultima parola è della Francia

Una proposta che ha preso corpo da poche ore ma che già si preannuncia di difficile attuazione. I centri di identificazione dei migranti? «Non in Italia come vuole la Francia», ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in visita istituzionale a Tripoli. Di fronte a un vicepremier libico, Ahmed Maitig, che ha chiuso in maniera categorica alla proposta di installare questi centri, gestiti dall’Europa, in territorio libico, il responsabile del Viminale ha rilanciato: collochiamoli in corrispondenza delle frontiere esterne del paese del Nord Africa. Alla base di questa decisione, la consapevolezza che è dai paesi a Sud della Libia che parte il maggior numero di migranti destinati ai barconi nel Mediterraneo. Il controllo della frontiera a Sud è dunque cruciale, anche perché attualmente gli accordi con i paesi limitrofi non funzionano e non riescono a controllare i flussi di migranti. Per questo, partirà a breve anche un tavolo tecnico cui parteciperanno anche esperti del ministero dell’Interno.

Se questo è il piano, metterlo in pratica potrebbe non essere facile. In primo luogo per una questione politica. Se con la Libia è da tempo in atto un braccio di ferro tra Roma e Parigi su chi deve ricoprire il ruolo di mediatore occidentale, sotto l’ombrello della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, per la stabilizzazione del paese, nel Sahel è la Francia a essere storicamente in prima linea. La fascia di Africa dal Senegal al Ciad passando per il Mali è già appartenuta all'impero francese. Considerate le distanze attuali tra Roma e Parigi, distanze che nel caso della nave Aquarius sono aumentate tanto da sfiorare i confini della crisi diplomatica, l’idea di condurre i giochi in quei territori senza il consenso di Parigi potrebbe sembrare poco realizzabile.

Il caso del Niger è, sotto questo profilo, abbastanza emblematico. Dall’inizio dell’anno, ovvero da quando il parlamento italiano ha approvato una missione in questo paese che avrebbe avuto finalità di addestramento delle forze nigerine (e non di combattimento), 42 militari italiani sono “confinati” nella base americana di Niamey (gli Usa sono presenti con la missione Africom; i marines formano le forze di sicurezza nigerine, come già è accaduto in Mali con i tuareg). Il governo locale ha infatti negato di aver dato il via libera a truppe italiane sul suo territorio. Risultato: la missione è in fase di impasse, ed è a rischio rinnovo. Dietro alla situazione di stallo potrebbe esserci la Francia, ex madrepatria. Parigi ha una base dell’intelligence e una dell’aviazione a Niamey e una base a Madama, a 100 chilometri dal confine libico. Senza poi dimenticare l’Operazione Barkhane con ben 4mila uomini, e basi sparse tra Mauritania, Ciad, Mali, Burkina Faso e, appunto, Niger.

La Francia pensava di avere il comando anche sui militari italiani, pur lasciando loro margini di autonomia nel controllo della zona a nord del Niger, da Agadez verso il confine libico. Nel momento in cui l’Italia ha chiarito che la missione sarebbe stata di addestramento, «no combat», il quadro si è complicato, fino al passo indietro delle autorità nigerine, suggerito probabilmente dai francesi. Un passo indietro che ha aumentato ulteriormente le distanze: gli italiani hanno deciso di allontanarsi dai francesi, e di stanziarsi nella base Usa presso l’aeroporto di Naimey, nel campo prima adibito alle partite di pallacanestro.

Per installare hotspot ai confini esterni della Libia occorre dunque convincere i cugini d’Oltralpe. Il presidente francese Macron, appoggiato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, ha chiesto che i centri di protezione per l’esame delle richieste d’asilo siano nei Paesi di primo approdo. In Italia, tanto per fare un esempio, sarebbero in Sicilia. Ed è una posizione, quella dell’inquilino dell’Eliseo della Francia, piuttosto differente da quella delineata nel corso del bilaterale con Conte a Parigi, quando Macron ha aperto alla proposta italiana di istituire hotspot in Africa. Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì sarà un termometro per capire quanto le posizioni (e gli interessi) siano più o meno conciliabili. Per adesso la vigilia del vertice segna temperature elevate. Molto elevate.

© Riproduzione riservata