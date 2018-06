Dal contratto del cambiamento all’intervento di Conte, come cambiano i toni sulle sanzioni alla Russia

Da «ritiro» delle sanzioni comminate dall’Ue alla Russia nel 2014 a seguito della crisi in Ucraina, espressione che ritorna nel contratto per il governo del cambiamento tra M5s e Lega, a una formula dai toni più soft, che nelle parole del premier Conte oggi in parlamento, esorta i partner europei a pensare che il rinnovo di queste misure restrittive non deve essere automatico. Le parole su questo tema così scivoloso sono cambiate. Quelle più recenti rilevano una maggiore sensibilità da parte italiana al dialogo con gli altri partner europei. Anche perché se Conte e il ministro degli Affari esteri Moavero dovessero decidere di dire no al rinnovo delle sanzioni, la conseguenza potrebbe essere un isolamento diplomatico dell’Italia. Al G7 in Canada Conte si è detto d’accordo con la proposta di Trump di riammettere la Russia nel G8.

Ma il tema delle sanzioni è più strategico, soprattutto sul piano dei rapporti commerciali. A causa delle controsanzioni poste da Mosca, nel primo trimestre di quest’anno la Russia ha ridotto gli acquisti dall’Italia dell’1,1%. L’ultimo a ribadire la necessità di mantenerle è stato il parlamento europeo, che nel giorno dell’apertura dei Mondiali in Russia ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri dell’Ue a rimanere fermi e uniti nell’attuazione delle sanzioni concordate contro Mosca e a prorogarle, e a prendere in considerazione anche misure mirate contro i responsabili della detenzione e del processo dei prigionieri politici. La Polonia e i paesi baltici sono apertamente contro la revoca. Il 18 giugno sono state prorogate per un anno le restrizioni a operare in Crimea per entità e persone fisiche europee. Il 31 luglio andranno a scadenza le sanzioni che riguardano gli scambi con la Russia in settori economici specifici. Per rinnovarle serve l’unanimità.

E qui si gioca la vera partita diplomatica. La scelta finale dell’Italia racconterà molto della linea di politica estera che l’esecutivo giallo verde intende promuovere. Un no da parte italiana significa fare una scelta di campo filo russa. Nel contratto di governo, che ha posto le premesse per la nascita del nuovo esecutivo dopo le elezioni del 4 marzo, si legge testualmente: «È opportuno il ritiro delle sanzioni imposte alla Russia, da riabilitarsi come interlocutore strategico al fine della risoluzione delle crisi regionali (Siria, Libia, Yemen)».

Riferendo oggi in parlamento in vista della due giorni del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato: «Al Consiglio europeo ci sarà anche una discussione sull’attuazione degli accordi di Minsk (nella lettera di invito che il presidente Donald Tusk ha mandato ai 28 viene spiegato che la cancelliera Merkel e il presidente francese Macron faranno il punto prima della chiusura della sessione di lavoro di giovedì, ndr) che è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo punto - ha continuato il capo del governo italiano - riaffermeremo il principio che non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Sul punto occorre molta cautela: le sanzioni sono un mezzo e non costituiscono un fine. Continueremo, quindi, a prestare grande attenzione al sostegno della società civile russa e grande attenzione anche agli interessi delle nostre imprese piccole e medie che sono coinvolte nelle relazioni commerciali».

Infine, l’ultimo tassello, almeno allo stato attuale: la risoluzione che Cinque Stelle e Lega hanno presentato oggi alla Camera. Il documento chiede al governo italiano di «agire in sede Ue affinché si dilatino spazi di collaborazione e dialogo con la Federazione russa, ad esempio prospettando una rimodulazione delle sanzioni che escluda dal loro campo di applicazione delle piccole e medie imprese o il settore agroalimentare e valorizzando la cooperazione nel contrasto alle minacce comuni, come quella rappresentata dal terrorismo e dalla Propaganda estremista». Il ritiro è diventato rimodulazione.

