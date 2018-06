Definire uno standard pubblico - in pratica, un algoritmo ispirato ad esperienze già avviate da «prendere a esempio e sviluppare» - per assegnare su richiesta un “rating in sicurezza” alle imprese. È quanto propone il presidente dell'Inail, Massimo De Felice, in occasione della relazione annuale 2017, presentata oggi a Montecitorio. Dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio arriva invece la proposta di nuovi «strumenti» e «meccanismi di incentivo» per chi investe in sicurezza sul lavoro. Allo studio anche fondi ad hoc (finanziati anche da partecipate ed enti statali) per sostenere le start-up mirate alla prevenzione (dall’efficienza sanitaria alla sicurezza sul lavoro).

Mitigazione rischi, per imprese premi ridotti per 198 milioni

Il cantiere normativo annunciato da Di Maio comprende poi interventi sul «costo dell'Iva» per i prodotti destinati a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, e misura per la riduzione del costo del lavoro per le aziende «che non solo rispettano le regole ma fanno di più», diventando «un modello» nella prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. In Italia, su questo fronte, non si parte da zero: per il presidente Inail, infatti, gli ultimi dati confermano «l'impegno delle imprese nell'attività di mitigazione dei rischi negli ambienti di lavoro», tanto che nel 2017 «si sono avute circa 27mila istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione (documentate con interventi effettuati nel 2016), con una riduzione di premi versati di circa 198 milioni di euro».

Morti sul lavoro «eccidio senza fine»: 617 nel 2017

Decessi e infortuni a causa del lavoro rimangono una piaga costante della nostra economia, come confermano i dati dell’ultima relazione Inail. Nel 2017 sono state accertate finora 617 morti sul lavoro (il 58% fuori dall'azienda), a fronte delle 1.112 denunce presentate, ed altri 34 casi sono in istruttoria. Se anche questi venissero alla fine conteggiati nel totale dei decessi si arriverebbe a 651 morti, con un calo del 2,8% (rispetto ai 670 del 2016) al minimo storico dal 1951. «Un eccidio che non ha fine», secondo il ministro del Lavoro, riferendosi al «sacrificio» ulteriore di altri lavoratori seguiti alla sua prima informativa alla Camera sul tema di qualche giorno fa. Le denunce di infortunio sono state in tutto 641mila, in linea con il 2016. Gli infortuni sul lavoro riconosciuti sono stati invece 417mila, di cui il 19% fuori dall'azienda.

«Cultura del rischio, lo Stato dia l’esempio»

Ai dati ufficiali, per fortuna in calo, occorre però sommare quelli, difficili da stimare, legati al fenomeno del lavoro nero. La strada per combattere questa ulteriore «piaga» del mondo del lavoro, assicura Di Maio, «non passa per la riduzione dei diritti contrattuali del lavoratore». Un contributo decisivo, per ridurre il fenomeno del morti a causa del lavoro passa dalla cosiddetta «cultura del rischio» per la quale lo Stato deve «dare l'esempio». «Quanti edifici pubblici sono in sicurezza? Quante aziende statali partecipate dallo Stato assolvono a tutte le norme sulla sicurezza? Se vogliamo diffondere la cultura del rischio il primo esempio è lo Stato a doverlo dare», conclude il ministro.

Tutela assicurativa per nuove forme di lavoro, lunedì tavolo dei rider

La presentazione della Relazione 2017 è stata anche occasione per riflettere sulle nuove frontiere della prevenzione rischi. Già complessa per i processi di lavoro tradizionali, la prevenzione - sottolinea il presidente De Felice nel suo intervento - diventa il problema «più arduo» quando «si passa alle nuove '”forme di lavoro”, come il ”crowdworking, il ”lavoro su piattaforma”, lo ”smart working”. Da qui «l'esigenza di regolamenti per ben definire la tutela assicurativa: dovendo individuare, in particolare, il confine tra lavoro subordinato, collaborazione continuata e continuativa etero-organizzata, lavoro autonomo». Lunedì, annuncia Di Maio, si riunirà al ministero di via Flavia il preannunciato tavolo sul contratto per i rider impiegati dalle imprese della gig-economy. «Ragioneremo prima di tutto per tutele, non per forma di contratto, dopo di che cercheremo di mettere in piedi il primo contratto della “Gig economy” che sia mai stato fatto», spiega Di Maio: «Spero che questo si riesca a fare altrimenti faremo la norma».

