Mondiali: Germania fuori, sorpresa Svezia. E ora scusiamoci con Ventura

Quanti destini in una partita sola. Tanti, persino troppi: la Germania campione del mondo esce dai Mondiali dopo la fase a gironi. La Corea, che sia del Nord o del Sud, si conferma «ammazza-grandi», ma ha smesso di prendersela con l’Italia come nel 1966 e nel 2002. Anche perché l’Italia ai Mondiali non ci va più. E per il povero Ventura, capro espiatorio del fallimento azzurro, arriva il giorno del riscatto: la Svezia, che a novembre scorso ha buttato fuori la sua Nazionale, vince il Girone F, sbaragliando il Messico nello scontro diretto. Altro che scarsi: eravamo semplicemente incappati nella futura sorpresa di Russia 2018.

La maledizione dei campioni in carica

I tedeschi son sempre là. Ai tedeschi non la si fa. I tedeschi non sanno perdere. I tedeschi non vogliono mai perdere. Eppure spesso e volentieri succede: a 80 anni di distanza dall’ultimo precedente, la Germania è fuori al primo turno dal Campionato del mondo di calcio. Dopo un match arrembante ma tutto sommato inconcludente, la Corea del Sud trafigge due volte la Germania nel recupero con Kim Young-Gwon (94’) e Son (96’), consegnandola all’ultimo posto del girone (i coreani hanno una migliore differenza reti) con tanto di biglietto aereo staccato per Berlino. Nulla di particolarmente nuovo sotto il sole: nelle ultime cinque edizioni, in quattro casi è accaduto che la squadra detentrice del titolo affondasse ai gironi. Solo il Brasile di Kakà, nel 2006, è riuscito a sottrarsi alla macumba, andando avanti fino ai quarti di finale dove trovò la Francia di Zidane. Ma la figuraccia ha atteso implacabile il Blues nel 2002, l’Italia nel 2010 e la Spagna nel 2014. Caro Löw, sei in ottima compagnia.

La Merkel apprende da un robot la notizia della sconfitta della Germania contro la Corea del Sud (Reuters)

Chi la avverte la Merkel? Ci pensa un robot

E adesso chi glielo dice alla signora Merkel, assediata in Europa dai veti dei sovranisti sulle politiche per i migranti e logorata in casa da una crisi di governo che potrebbe portare al voto? Tranquilli: ci pensa Sophia, robot umanoide special guest al convegno organizzato dal magazine «Wirtschaftswoche» cui ha preso parte la cancelliera. Il droide ha elencato i titoli conquistati dalla Nazionale tedesca per consolarla. La Merkel ha risposto: «Sì, Sophia, è vero, se uno guarda nel lungo arco temporale, ma oggi siamo tutti molto tristi». Per dirla con Mick Jagger: «Angie, odio quella tristezza nei tuoi occhi».

L’esultanza dei Coreani per la vittoria sulla Germania (Afp)

Sindrome coreana

E i coreani? Vogliamo proprio a tutti i costi sminuirne la grandezza. Ok, ammettiamolo: abbiamo un conto aperto con loro, proviamo profondo risentimento e facciamo una certa fatica a sfilarci il cappello in loro onore. Eppure dovremmo essere contenti: prima ancora che arrivassero Trump, Kim, la retorica del «mio bottone nucleare» che «è più grande del tuo», lo storico vertice al confine dello scorso aprile, i telefonini Samsung e il K-pop, i primi a far sì che i coreani del Nord e quelli del Sud solidarizzassero siamo stati noi italiani. Perdendo tanto contro la Corea del Nord ai tempi di Fabbri quanto contro la Corea del Sud ai tempi di Trapattoni. Sì, è vero: lì una buona mano ce la mise Byron Moreno, arbitro ecuadoriano un tantino sovrappeso che arbitrò con una cerca accondiscendenza nei confronti dei padroni di casa. Ah, quanto ci presero in giro i tedeschi in quella circostanza! Stavolta, però, non li ripagheremo con la stessa moneta. Perché loro saranno filosofi, ma noi siamo gentiluomini. Perché è la vita che funziona così. Perché prima o poi una Corea arriva per tutti.

E adesso scusiamoci con Ventura

L’ultimo pensiero lo rivolgiamo al signor Gian Piero Ventura. Era davvero tutta colpa sua se siamo usciti in quel maledetto playoff autunnale? La storia di oggi dice di no. La Svezia fa la sua bella figura sul Messico con Augustinsson (50’), il rigore di Granqvist (61’) e l’autogol di Alvarez (74’). Andranno agli ottavi da vincitori del girone F e scusate se è poco per una squadra orfana di Ibrahimovic, il più grande calciatore della sua storia recente, una rappresentativa che a Russia 2018, secondo l’analisi della gran parte dei 60 milioni di commissari tecnici che popolano lo Stivale, neanche doveva andarci. La verità è che molti di quei 60 milioni di ct da bar dello sport, con la Svezia di fronte, avrebbero fatto una figura ben peggiore di Ventura. Qualcuno gli faccia delle scuse.

© Riproduzione riservata