Al via i nuovi programmi di luglio di Radio 24

Estate: tempo di viaggi, letture e motori e Radio 24 si arricchisce a luglio di nuovi programmi.

Europa Europa. Obiettivo Marte. Al sabato alle 12.30 si parte. Destinazione Marte: un viaggio nell'esplorazione spaziale targata Europa. Il percorso parte con l'astronauta Luca Parmitano, futuro comandante della Stazione Spaziale Internazionale, e termina con Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana, al lavoro sulle prossime esplorazioni. Conducono Gigi Donelli e Chiara Albicocco.

La lettura. Estate, tempo di gialli, la lettura più amata dagli italiani. Radio 24, il media della narrazione per eccellenza, propone un doppio appuntamento nel fine settimana alle 22.00 con gli audiolibri in Radiolibro – gialli da ascoltare. Protagonisti del programma: Il procuratore di Andrea Vitali, edito da Garzanti Libri, letto direttamente dall'autore, e una selezione da Racconti neri di Marco Vichi, edito da Guanda. Radio 24, la radio da leggere.

Il 2018 è un anno ‘smisurato': cambiano, infatti, i riferimenti per alcune misure fondamentali come il kilogrammo, la temperatura in gradi e l'ampere. Cosa significa questo cambiamento? Due pesi due misure, in onda da sabato 7 luglio alle 19.00 è la nuova trasmissione di Radio 24 sull'importanza delle misure in tutti i campi, dalle dosi delle ricette gastronomiche agli orologi atomici che regolano le transazioni finanziarie, dalla misura della montagna più alta del mondo (forse…) alle centinaia di taglie degli indumenti, dal nano al macro mondo dei materiali, dalla misura dell'umidità per stagionare salumi e formaggi fino ai percentili di crescita dei neonati. Ideato e condotto da Chiara Albicocco e Federico Pedrocchiè in collaborazione con INRiM, l'Istituto Nazionale di ricerca metrologica.

Strade e Motori, il nuovo appuntamento dell'estate su motori e sulla mobilità, a cura di Massimo De Donato, in onda da domenica 8 luglio alle 15.30 su Radio 24. Quale sarà l'evoluzione del diesel, le motorizzazioni alternative, la mobilità sostenibile, l'automazione, le infrastrutture, il car sharing e il rapporto delle nuove generazioni con il mondo dell'auto. In ogni puntata una prova su strada partendo dalla “voce del motore”. Tra le tante rubriche, approfondimenti su auto storiche, nuove tecnologie, app dedicate agli utenti della strada, cultura dell'automobile, con gli scritti e le poesie dei grandi protagonisti della letteratura.

Melog Backstage, in onda per 5 puntate il venerdì alle 12.00. Un vero reality radiofonico: gli studenti del Master Radio tv e Web content si confrontano con il professore, Gianluca Nicoletti, cinico e generazionalmente distante sui grandi e piccoli problemi che scandiscono la loro giornata di stagisti fuori sede. Rispettivamente si parlerà di relazioni, di coabitazione, di genitori, di corpo e di denaro. La lezione ripresa a tempo reale si alterna ai pensieri degli studenti, alla loro ironia, agli scherzi e alle riflessioni in presa diretta. Nasce il primo reality radiofonico a cura degli studenti del Master Radio, tv e web content.

Dal 7 prosegue anche nel mese di luglio ogni sabato alle 14.00 Impresa Italia: viaggio nei distretti senza confini. Regione per Regione, da nord a sud per scoprire e raccontare le storie e i numeri del tessuto imprenditoriale italiano. A cura di Anna Marino e Livia Zancaner.

