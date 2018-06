Consiglio europeo: per l’Italia solidarietà, alla Spagna la promessa di soldi Ue

Al Consiglio europeo “vince” la Spagna. Se si guarda infatti alle conclusioni del vertice, Madrid è l’unica ad assicurarsi un sostegno economico da parte dell’Unione europea. Anche se questo contributo non è quantificato, dal punto di vista politico questo riferimento pesa. «In considerazione del recente aumento dei flussi nel Mediterraneo occidentale - si legge infatti in coda al paragrafo 4 del documento - l’Ue sosterrà, finanziariamente e in altro modo, tutti gli sforzi compiuti dagli Stati membri, in special modo la Spagna, e dai paesi di origine e di transito, in particolare il Marocco, per prevenire la migrazione illegale».

Per l’Italia solo formule (vaghe) di solidarietà

L’Italia invece incassa formule solidarietà ma nessuna promessa di sostegno economico, nemmeno vaga. Dalla messa in evidenza da parte dei 28 che «il buon funzionamento della politica dell’Ue presuppone un approccio globale alla migrazione», all’Ue che «resterà al fianco dell’Italia e degli altri Stati membri in prima linea», alla necessità infine «di trovare un consenso sul regolamento di Dublino per riformarlo sulla base di un equilibrio tra responsabilità e solidarietà»: dichiarazioni generiche.

L’accordo Madrid-Berlino sui migranti

Una volta aver risolto il caso della nave Aquarius, aprendo il porto di Valencia alla nave della ong SOS Mediterranée dopo che Italia e Malta le avevano negato il via libera a sbarcare nei propri porti, la Spagna ha raggiunto un accordo bilaterale con la Germania per il ritorno nella penisola iberica dei migranti secondari. Si tratta delle persone che, dopo essere state registrate in Spagna, sono entrate in Germania attraversando il confine fra Austria e Baviera. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiarito che «la Germania si è impegnata non solo a coprire i costi del ritorno dei migranti nel nostro Paese ma anche a dare appoggio finanziario e materiale alla Spagna in quanto frontiera esterna dell’Unione europea».

... e il riconoscimento nelle conclusioni del vertice

Uno sforzo, quello spagnolo, che stando a quanto messo nero su bianco nelle conclusioni del Consiglio europeo sarà sostenuto finanziariamente dall’Unione europea.

