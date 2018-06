Accordo migranti, Salvini: portato a casa 70% delle richieste. I voucher «vanno reintrodotti»

«Non mi fido delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono perché finora è sempre stato “viva l'Europa viva l'Europa, ma poi paga l'Italia». Cauto sul fronte migranti, dopo l'accordo raggiunto all'alba al Consiglio Ue di Bruxelles con il recepimento di molte delle richieste del piano in dieci punti presentato da Roma, il vicepremier Matteo Salvini ribadisce invece per l'ennesima volta le priorità del “fronte interno”. A partire dal superamento della riforma previdenziale, obiettivo del programma di governo M5S-Lega finito ieri nel mirino della Bce. «Entro il 2018 - assicura parlando di prima mattina a “Circo Massimo” (Radio Capital) - daremo segnali concreti su flat-tax, Fornero, pace fiscale ed Equitalia».

«Su migranti portato a casa il 70% delle nostre richieste»

A seguire, ospite del Festival del lavoro in corso a Milano, Salvini torna sull’accordo migranti di cui traccia un bilancio prudente: «Mi sembra che si sia portato a casa per il momento il 70% di quello che è stato richiesto. Chiaro che l'Italia non può essere lasciata da sola, abbiamo messo puntini sulle i e si è arrivati a dei risultati». Non manca un nuovo attacco polemico al «signor Macron», il presidente francese che «a Ventimiglia respinge decine di donne, bambini e invalidi». « Prima di darci lezioni avverte Salvini - dovrebbe accoglierne altri novemila immigrati, finora ne ha presi 600. Fino a quel momento, non può aprire bocca».

Gentiloni: su migranti passata linea Visegrad, speriamo bene

Al sostanziale ottimismo di Salvini risponde via twitter l'ex premier dem Paolo Gentiloni, commentando i risultati del Consiglio europeo sui migranti. «L'Ue ha passato la nottata. Meglio così. Ma da un anno l'Italia si batteva per ottenere impegni vincolanti e non su base volontaria. Ora invece ci affidiamo alla buona volontà, come chiesto da Visegrad. L'unico obbligo riguarda i movimenti secondari. Speriamo bene», si legge nel tweet.

Voucher «fondamentali in alcuni settori, vanno reintrodotti»

Rivolgendosi alla platea composta in gran parte di consulenti del lavoro il ministreo dell’Interno si è detto d’accordo sulla lotta ai contratti precari promessa dal collega Di Maio ma, assicura, «faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero». Quanto ai voucher «sono stati ipocritamente cancellati» ma «sono fondamentali in alcuni settori», e «vanno reintrodotti».

Condono cartelle: «Chiamatelo come vi pare ma si farà»

Gli obiettivi del contratto giallo-verde «sono quelli e miriamo a mantenerli», spiega nella sua intervista radiofonica di questa mattina. E sulla Fornero e sull'avvertimento della Bce commenta: «Lo dicono tutti da anni di non toccarla, Confindustria, Bce, Istat, lo abbiamo messo in programma e lo faremo, se ne faranno una ragione, la smonteremo ripartendo da quota 100». Nessun passo indietro nemmeno sulle misure per la “pace fiscale”, che assomiglia molto ad un condono tombale: «Chiamatelo “Giovanni”, chiamatelo “Giuseppe”, chiamatelo come vi pare, ma ci sono migliaia di cartelle sotto i 100mila euro che tante persone non sono riuscite a pagare per la crisi o perché hanno chiuso il negozio e che non pagheranno mai. Allora chiediamo di saldare il 15-20% e li facciamo tornare a vivere e a lavorare, incassando dei miliardi», spiega il leader della Lega.

Accise benzina: «Cancelleremo quelle più vecchie e odiose»

Il capitolo Fisco delle misure in arrivo comprende anche il riassetto delle accise sui carburanti. «Le più vecchie accise dalla guerra di Abissinia in avanti sono uno uno dei dossier su cui stiamo lavorando, è un dossier aperto al ministero dell'Economia, la cancellazione delle accise più vecchie, odiose e ipocrite sulla benzina rimane uno dei nostri obiettivi», conferma Salvini nel corso del suo intervento.

Dossier accoglienza migranti: «Vediamo impegni concreti» della Ue

Sul dossier più caldo, quello dell’accoglienza dei migranti e dell’accordo raggiunto a Bruxelles con i partner Ue per il ricollocamento e la circolazione dei richiedenti asilo Salvini prende tempo («aspetto di capire, non so cosa ci sia dentro e non mi fido dei giornali») ma rimarca soddisfatto il cambio di passo rispetto al passato. «C'è qualcosa di straordinario rispetto agli ultimi anni di sonnolenza - spiega - si è discussa di una proposta italiana, si sono discusse richieste italiane, bisogni e problemi italiani. Fino all'ultimo vertice eravamo noi ad inseguire le richieste degli altri e dunque già il fatto di essere al centro della partita qualche risultato te la fa portare a casa». In ogni caso «vediamo che impegni concreti ci sono su principi, soldi e uomini perché ad esempio nell'operazione Themis, che dovrebbe essere un'operazione europea, su 32 imbarcazioni 30 sono italiane». Il principio fondamentale, conclude, «era e continua ad essere la protezione delle frontiere esterne, non lasciare sola l'Italia, un investimento vero in Africa e non a parole».

