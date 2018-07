«Con la bici scopro la natura delle persone»

«Pedalare è un’occasione per rivedere gli amici, per divertirsi insieme a loro, visitando bei posti». Per Rodolfo De Benedetti, presidente di Cir e Cofide, la bicicletta è anche un mezzo per rinnovare e sviluppare nuove relazioni sociali e interpersonali, un ruolo che in passato per convenzione è stato attribuito al golf. «Sui pedali ho incontrato molte persone che già frequentavo per motivi di lavoro, riuscendo a sviluppare con loro nuovi rapporti che vanno oltre la professione e aiutano a conoscersi meglio», spiega De Benedetti, che al ciclismo è arrivato dopo i 40 anni e «per caso»: un regalo della moglie e un amore a prima vista.

«Quando ho l’opportunità cerco di portare la bici con me nei viaggi di lavoro perché mi offre la possibilità di scoprire posti che altrimenti non riuscirei a visitare in modo così approfondito, come è successo per i dintorni di New York la scorsa settimana», aggiunge De Benedetti. La Maratona Dles Dolomites racchiude tutti questi elementi perché «mi permette di trascorrere un finesettimana in luoghi stupendi e di incontrare gli amici di sempre». Così anche la fatica passa in secondo piano.

