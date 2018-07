Salvini: pronti a fare più deficit. Cancelleremo la legge Fornero

«Se per far stare meglio la nostra gente servirà uno zero virgola, ebbene, a Bruxelles stiano tranquilli, lo faremo». Europa, migranti, Fornero. Le tradizionali parole d’ordine ma anche la difesa dell’antimafia «dei Falcone e dei Borsellino». «È un’emozione indescrivibile», grida Salvini iniziando a parlare poco dopo le 13 a Pontida, acclamato dal “popolo» leghista dopo le note pucciniane di “All’Alba vincerò».

Per la prima volta sul pratone come nel triplice ruolo di segretario, vicepremier e ministro, cita il poeta Rondoni: «L’amore è l’occupazione di chi non ha paura, lasciamo che siano altri a odiare». Ma è solo un preludio. La linea dura sui migranti non arretra di un millimetro: «Chi arriva in Italia deve saperlo: i doveri vengono prima dei diritti». Poi le pensioni: «Io rinnovo l’impegno a cancellare la legge Fornero come legge ingiusta, disumana e profondamente sbagliata». E la famiglia: «Difendo i bimbi che hanno il diritto di avere una mamma e un papà e le donne che non sono uteri in affitto».

Referendum tra Europa delle elite e popolo

Ma già prima, mentre si alternavano sul palco ministri leghisti, parlamentari, presidenti di regione, sindaci, Salvini aveva rubato la scena a tutti, parlando con giornalisti e militanti. Delle prossime europee: «Saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro». Ovviamente di migranti: «I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via». Ma anche di Centro-destra: «Con Berlusconi parliamo di tutti i Comuni e le Regioni dove governiamo insieme. Oggi è il record storico di governatori del centrodestra e della Lega che parleranno a Pontida. È una Lega che non cresce solo lei ma

fa crescere tutti».

Azionista di maggioranza

«Questa volta è la Lega l’azionista di maggioranza del governo», grida Riccardo Molinari, capogruppo leghista a Montecitorio, tra i primi a salire sul palco di Pontida alla testa dei suoi «123 deputati» (erano 22 prima del voto). Lo ribadisce il il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: «La Lega è già stata al governo. Allora eravamo un partito di opposizione agli altri partiti ma oggi la sfida è molto più difficile perché noi in Italia di partiti all'opposizione non ne abbiamo. L'opposizione sono altri poteri». A Pontida quest’anno ci sono entrambe, la Lega di governo e quella di lotta, plasticamente fotografate dalle bandiere blu, come la maglietta di Matteo Salvini, e verdi, come il prato che un tempo fu sinonimo di secessione. Parco enorme su cui campeggia lo slogan più moderato di sempre, “Il buonsenso al governo”, anche se insieme a “Prima gli italiani”. Duecento autobus da tutta Italia, 300 volontari, gazebo, le immancabili salamelle. La secessione sopravvive solo nello striscione in fondo al prato.

Sul palco la Lega di governo e di lotta

S’incarica di rivitalizzare l’autonomia, debitamente aggiornata, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. «Autonomia di tutti, dal Piemonte alla Sicilia», urla. Anche lui alla testa del drappello dei Senatori (per la cronaca: 58 a Palazzo Madama, contro i 17 della precedente legislatura). E a propostito di Sicilia arriva «per la prima volta su questo palco», il governatore Nello Musumeci, a testimonianza che regioni e Comuni riuniscono ciò che il governo ha diviso, ovvero l’alleanza con Berlusconi. Alleanza rappresentata fisicamente, come lo scorso anno, anche da Giovanni Toti, il presidente della Liguria ed esponente dell’ala Fi più vicina al Carroccio. Che ai giornalisti sotto il palco assicura: «Fi fagocitata dall Lega? Serve un cambiamento profondo ma il leader resta Berlusconi». Si torna al Dna leghista più puro con il “Doge della Serenissima”, il governatore veneto Luca Zaia, che appena sul palco da «l’ordine di aprire il gonfalone». Parole d’ordine, il referendum autonomista veneto, il lavoro e i migranti («Prima gli italiani, poi questi signori»).

Vecchia guardia e new entry

Con Umberto Bossi già “silenziato” nell’edizione 2017, unico superstite della vecchia guardia (sul palco come al tavolo del “contratto con il M5S) è Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Rivendica il passato di ministro: «Ma oggi faccio il cane pastore del gruppo al Senato». Distanza politicamente siderale con la neoministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, che gli succede sul palco . Captatio benevolentiae sul «calore» della platea verso di lei che è palermitana, difesa di Salvini «che non è razzista», approccio concreto da avvocato e ministro su burocrazia e statali. Il passato finiano non raffredda l’applauso del «pratone».

