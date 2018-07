Di Maio: dl dignità stasera in Cdm, cominciamo a smantellare Jobs Act

«Il preconsiglio dei ministri è oggi. Ma anche il consiglio dei ministri è stasera perché non c'è solo il decreto dignità da discutere, ma anche altri temi». Lo ha detto in una conferenza stampa il vicepremier, Luigi Di Maio, che il decreto conterrà «interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti». Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla convocazione del Cdm, Di Maio ha detto che avrebbe chiamato immediatamente palazzo Chigi per avere ulteriore conferma. «Oggi cominciamo a smantellare il Jobs Act, le Camere continuino» ha aggiunto il vicepremier. Tra i contenuti del provvedimento anche l’annunciato stop alla pubblicità del gioco d’azzardo - che Di Maio definisce «emergenza sociale» - e che non riguarderà, però, la Lotteria Italia.

Di Maio: stop alla precarietà è solo l’inizio

«Stavo leggendo i dati sull'occupazione - ha detto Di Maio in conferenza stampa - è tutto un celebrare i record. Masmettiamo di chiamarlo record di occupazione, oggi abbiamo segnato un record di precariato dello Stato italiano». «Se vogliamo celebrare il lavoro deve essere stabile e dignitoso», ha aggiunto, spiegando che «oggi nel decreto Dignità iniziamo a smantellare quella parte di Jobs Act che ha creato la precarietà ed è solo l'inizio perché spero che il Parlamento ci metta mano in maniera ancora più solida e più forte».

“Oggi nel decreto Dignità iniziamo a smantellare quella parte di Jobs Act che ha creato la precarietà, ed è solo l'inizio” Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico





Sburocratizzazione per imprese e professionisti

«Aiuteremo le imprese sulla sburocratizzazione, pure i professionisti, cominciando a eliminare istituti che erano stati creati per fare cassa e doteremo questo ministero di strumenti per affrontare le crisi derivanti da delocalizzazione», ha continuato il ministro e vicepremier. Che ha spiegato: «Se io vedo un'azienda che ha preso i soldi dello Stato e non si preoccupa neanche di garantire i livelli occupazionali, allora ho il diritto di richiedergli i soldi indietro con gli interessi».

Di Maio: gioco d’azzardo emergenza sociale

«Vedo molti preoccupati per il blocco della pubblicità per il gioco d'azzardo - ha detto ancora il vicepremier in conferenza stampa - quella è un’emergenza sociale, qualcuno dice che non dovrebbe entrate in un decreto. E che cosa dovrebbe entrare in un decreto? Il gioco d'azzardo sta trascinando migliaia di famiglie nel vortice facendogli spendere tutti i risparmi». «Chi mi parla di coperture evidentemente non ha capito quali sia il livello del problema», ha aggiunto.

Nel dl pacchetto fisco “light”, spesometro slitta al 30 settembre

La bozza del provvedimento con «misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» - che nel suo percorso fino a Palazzo Chigi ha perso diversi pezzi e raccolto già le critiche del mondo produttivo su contratti a termine e somministrazione - contiene tra l’altro, secondo quanto si apprende, un pacchetto fisco “light” con ritocchi al redditometro, lo slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti.

Azzardopatia, niente stop alla pubblicità della Lotteria Italia

Secondo quanto si apprende, l’annunciata stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro l'azzardopatia non riguarderà però i contratti in essere e le lotterie a estrazione in differita. Nel documento si precisa, infatti, che lo stop non vale anche per «i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli». Confermate le sanzioni, che si applicheranno «de futuro», al 5% del valore ma con un minimo di 50mila euro.

L’odg del pre consiglio

Nella riunione del pre consiglio di oggi, oltre al decreto dignità, è previsto l’esame del provvedimento sulla cessione delle motovedette alla Guardia Costiera e alla Marina libica e un dl con misure «in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri». dei Beni Culturali, delle Politiche Agricole e dell'Ambiente

