Doping: Froome può correre il Tour. Ma restano i dubbi sulla giustizia sportiva

La notizia era nell'aria. Soprattutto da quando il Tour de France (che parte sabato prossimo 7 luglio) lo aveva dichiarato non “gradito” per una questione d’immagine respingendo la sua iscrizione con una lettera al Team Sky.

E così quella che sembrava una storia infinita, cominciata nel settembre scorso, ha trovato la parola fine. E la fine è che Chris Froome, 33 anni, il campione britannico vincitore di 4 Tour de France e dell’ultimo Giro d’Italia, non verrà squalificato. E che il caso, nato per un livello doppio rispetto a quello consentito di salbutamolo (un antiasmatico) rilevato alla Vuelta di Spagna nel 2017, viene finalmente archiviato.

La notizia è stata data dall’Unione ciclistica internazionale dopo che la Wada, l’Ente mondiale antidiping, si è espressa per l’assoluzione di Froome non trovando nei suoi risultati una violazione del regolamento.

Processo archiviato quindi con una immediata conseguenza: che il corridore britannico sabato sarà al via del Tour con l’obiettivo, non tanto nascosto, di centrare la sua quinta maglia gialla. Un esito che naturalmente non piacerà ai dirigenti del Tour che, a differenza di quelli del Giro d’Italia, si erano coraggiosamente spesi per la linea dura, ricusando il grande favorito per la vittoria finale.

Un segnale forte, quello del Tour, che ha avuto il merito di spingere l’Unione ciclistica internazionale a far chiarezza chiudendo una vicenda sempre più imbarazzante: perché, nell’attesa della sentenza, Froome poteva continuare a correre come tutto fosse in regola. Un po’ come era successo all’ultimo Giro d’Italia, vinto proprio dal corridore britannico con un finale splendido che però non ha cancellato l’ombra del sospetto.

A questo punto, viene da chiedersi: è stata presa una decisione giusta? Sì, ma solo in parte. È una decisione giusta perché è inconcepibile che i tempi della giustizia sportiva siano così lenti. Una lentezza che nasce dalle regole del codice mondiale antidoping, per niente chiare.

È una decisione giusta perché la sostanza in questione, un antiasmatico, è consentita fino a una certa soglia, rendendo il tutto molto difficile da verificare.

È una decisione giusta, infine, perché è una cosa fuori dal mondo che un corridore, su cui pesa questa accusa, come dice il regolamento, possa continuare a correre tra sospetti e polemiche fino alla sentenza. Quindi, tirando le somme, nell’incertezza del diritto, meglio che Froome sia considerato innocente.

Detto tutto questo resta un dubbio che alimenta altre polemiche. Nelle stesse circostanze infatti, e con le stesse accuse, altri corridori sono stati trattatati diversamente. Ci riferiamo ad Alessandro Petacchi, squalificato per un anno dal tribunale arbitrale dello sport nel 2008. E anche a Diego Ulissi, anche lui squalificato per nove mesi nel 2015 dalla Camera disciplinare elvetica sempre per salbutamolo.

Perchè due pesi e due misure? Forse perché Froome è il signor Froome? Il dubbio resta. E a pensar male, come spesso succede nel ciclismo attuale, non si sbaglia quasi mai.

