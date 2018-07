Guida auto: tutor, nuove regole su bonus malus e indennizzi per danni

È stata annunciata per metà luglio la riaccensione dei Tutor, spenti ad aprile dopo la sentenza che li ha dichiarati contraffatti. Ma sarà un riavvio parziale, cioè limitato ad alcune tratte: il sistema che sostituisce il precedente pare avere prestazioni limitate. E pende al ministero delle Infrastrutture un'istanza di sospensione e revoca dell'approvazione (più comunemente della «omologazione»), sempre per problemi di brevetto. Ma tutto questo non vuol dire che in questo momento in Italia non siano attivi controlli di velocità media: la guida “Auto” in edicola con Il Sole 24 Ore di mercoledì 4 luglio spiega quali apparecchi sono rimasti accesi.

La guida fa anche il punto sulle (limitate) possibilità di ottenere un rimborso delle multe già pagate in passato, mentre per quelle non ancora pagate è possibile tentare un ricorso: sono infrazioni accertate in violazione di legge, con un apparecchio che al momento non ha i requisiti per l'approvazione ministeriale. Potrebbe teoricamente riacquisirli se la Cassazione, cui Autostrade per l'Italia ha fatto un ultimo ricorso, dovesse ribaltare l'orientamento espresso nel 2015 nella sentenza in base alla quale poi lo scorso 10 aprile la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la contraffazione.

Questa estate debuttano anche le nuove regole sulla Rc auto, che fanno diventare più favorevole il bonus malus e combattono i furbetti della classe di merito. Dal 3 maggio scorso, infatti, è diventato più facile ottenere una classe di bonus malus Rc auto favorevole: è stato molto ampliato l'elenco dei casi in cui si ha diritto a una classe maturata da se stessi su un altro veicolo oppure raggiunta da un familiare convivente (in virtù della cosiddetta Legge Bersani). Da giugno, inoltre, non si può più evitare il malus denunciando il sinistro a distanza di tempo e cambiando compagnia. La guida in edicola con Il Sole 24 Ore del 4 luglio ne spiega nel dettaglio l'applicazione.

L'estate, infine, può nascondere insidie anche per i più disciplinati: si viaggia di più e quindi aumentano i rischi di incappare in imprevisti, come un rifornimento di carburante “sporco” che danneggia il motore o l'urto con un ostacolo imprevedibile o un animale. La guida “Auto” offre indicazioni per ottenere risarcimento in caso di piccoli e grandi danni.

