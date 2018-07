Migranti, Austria pronta a «chiudere» il Brennero. Salvini: «Meglio, faremo lo stesso»

L’accordo raggiunto nella notte tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer sotto la supervisione del presidente del parlamento Wolfgang Schauble sulla migrazione secondaria, ovvero sui richiedenti asilo registrati in un paese che poi si spostano altrove all’interno dello spazio Schengen, prevede due cose. La prima: l’apertura di centri di transito in Germania. Si tratta di strutture nella quali si bloccheranno queste persone e si accerterà se hanno già presentato richiesta di asilo in un altro paese Ue.

L’altolà dell’Austria: pronti a proteggere il nostro confine meridionale

Di qui la seconda novità sostanziale: una volta verificato che la persona dal paese di primo sbarco, soprattutto Italia e Grecia, ha raggiunto la Germania, scatterà la fase B. L’ha spiegata questa mattina Seehofer. Nel tentativo di abbassare il livello della tensione con la cancelleria austriaca, il ministro tedesco ha chiarito che i centri di transito per migranti non saranno dei centri di detenzione. E ha aggiunto: «Non rinchiudiamo la gente dentro. Le persone potranno tornare liberamente in Austria se lo vorranno. Ma non potranno entrare in Germania». Di qui la levata di scudi del governo Kurz, che ha avvertito di essere pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali». L’Italia sarebbe pertanto coinvolta: si delineano più controlli al Brennero.

Vienna pronta a misure per proteggere i confini meridionali

«L’unione della Cdu e della Csu preannuncia che la Germania vuole applicare misure nazionali per contrastare il flusso migratorio. Se questa dovesse essere la posizione del governo - si legge nella dichiarazione del governo austriaco - dovremmo provvedere a mettere in piedi della misure per tutelare l’Austria e la sua popolazione e il governo è pronto ad attuare misure per proteggere i nostri confini meridionali».

Il cancelliere austriaco Kurz: effetto a catena se Berlino chiude le frontiere

Intervenuto in mattinata in plenaria al parlamento europeo a Strasburgo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha delineato la strategia del suo governo: «Su cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane non posso anticiparlo - ha spiegato -, dipende da cosa accade in Germania: se Berlino introduce misure nazionali, ciò avrebbe un effetto a catena e potrebbe voler dire che anche l’Austria dovrebbe reagire. A lungo termine, la nostra ambizione è avere un’Europa senza frontiere interne, e ciò sarà possibile nel medio e lungo periodo, mentre a breve termine dipende da quello che farà la Germania».

«Con il governo italiano abbiamo solide relazioni»

Quanto ai rapporti tra Italia e Austria, Kurz ha ricordato che «con l’Italia abbiamo solide relazioni e noi rispettiamo la decisione delle quote in tutti i paesi membri ed in qualità di cancelliere ho sempre cercato di avere dei buoni contatti con tutti i paesi vicini, ma anche con tutti altri partner dell’Ue. Ma naturalmente - ha aggiunto - in qualità di presidente di turno del semestre europeo è necessario cooperare con tutti i governi ed i capi di stato e di governo dell’Ue».

Salvini: sentirò ministro austriaco e tedesco

L’ipotesi che Vienna adotti queste misure di controllo ha spinto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a chiarire la posizione del governo giallo verde. «Io sono per i confini aperti, per il sorriso, per l'Erasmus, perchè ognuno vada dove vuole andare. Chi entra in Italia deve chiedere permesso e per favore. Se l’Austria vuole fare questo ha tutto il diritto di farlo: noi abbiamo tutto da guadagnarci perché sono più quelli che entrano in Italia che quelli che passano il confine verso l’Austria». «Oggi pomeriggio ha aggiunto il responsabile del Viminale - lo sentirò (il ministro dell’Interno austriaco, ndr) così come sentirò il ministro dell’Interno tedesco». In realtà, per Salvini «i problemi dell’Austria sono a nord, li hanno più ai confini con la Germania».

Mattarella: nessun paese può affrontare da solo il fenomeno migranti

Sul tema è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Da Riga ha messo in evidenza che il problema dei migranti «è un fenomeno di così grande portata che nessun singolo paese può affrontarlo da solo».

Il rischio di una lunga permanenza nei centri di transito

All’interno dei centri di transito in territorio tedesco i migranti verranno identificati per capire se hanno già chiesto asilo in altri paesi europei. Se così fosse, servirà comunque un consenso amministrativo dello Stato Ue di primo ingresso perché si possa procedere alla ripresa in carico di queste persone. Considerato che il via libera del paese di primo sbarco è tutt’altro che scontato, i tempi di permanenza dei migranti all’interno di queste strutture potrebbero allungarsi. E questa constatazione potrebbe convincerli dell’opportunità di rimanere nei paesi di primo sbarco, e quindi (anche) in Italia.

Dopo i risultati soft del Consiglio europeo ora la stretta tedesca

Dopo i risultati poco rilevanti registrati nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno - al punto 11 Berlino ha ottenuto che si riconoscesse che i movimenti secondari rischiano di compromettere l’integrità del sistema europeo d’asilo e di Schenghen e che gli Stati membri, per questo motivo, dovrebbero adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per contrastarli - la Germania punta ora su soluzioni più concrete, che di fatto limitano il principio della libera circolazione delle persone all’interno dell’Ue. Una strategia che nasce dalla necessità di salvare il governo.

La soluzione dei centri di transito peserà sull’Italia

È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo e mettere ordine» sui movimenti secondari, ha chiarito la cancelliera Merkel, riferendosi all’intesa raggiunta con Seehofer. Ma allo stesso tempo è una soluzione che, è facile prevedere, avrà effetti anche sull’Italia. La stretta che si va prefigurando, infatti, manda un messaggio chiaro ai migranti che valutano l’ipotesi di raggiungere la Germania dopo esser sbarcati in Italia (quelli che l’accordo definisce “richiedenti asilo non idonei”). Se lo fate, calcolate che potreste rimanere all’interno di questi centri di transito, per un periodo che potrebbe non essere breve. Considerato che anche Francia e Austria hanno assunto in passato posizioni molto rigide in materia di controlli alle frontiere esterne in funzione anti immigrazione illegale - si pensi ai precedenti di Ventimiglia o alla minaccia di Vienna di collocare i militari al confine -, una volta giunte in Italia queste persone non avrebbero la possibilità di raggiungere altri paesi europei.

L’altra carta della Merkel: gli accordi bilaterali (ma Roma ha detto no)

La misura dei centri di transito a tempo indeterminato si accompagna, nel’ambito della strategia tedesca, a un’altra soluzione, che è quella degli accordi bilaterali che i tedeschi hanno concluso in occasionbe dell’ultimo vertice europeo con Spagna e Grecia per far tornare indietro a Madrid e ad Atene le persone che, dopo aver presentato richiesta d’asilo in quei paesi, hanno raggiunto la Germania. Con l’Italia Merkel non è riuscita a sottoscrivere un accordo analogo.

Il nodo dei diritti umani: cosa faranno i socialdemocratici tedeschi?

Rimane tuttavia il nodo che questi centri potrebbero non garantire il rispetto dei diritti umani. La spalla confermata in extremis dai bavaresi della Csu al governo, che altrimenti sarebbe andato in minoranza, potrebbe non bastare: la soluzione potrebbe essere criticata, proprio nei suoi passaggi che sembrerebbero mettere a repentaglio i diritti delle persone, dalla terza gamba della coalizione che sostiene l’esecutivo, la Spd. Se da una parte i socialdemocratici hanno salutato positivamente la fine dello scontro fra Cdu e Csu sui respingimenti al confine,dall’altra hanno preso tempo. Chiedono di sottoporre ai loro esperti la soluzione dei centri-transito per i migranti registrati in altri Paesi.

© Riproduzione riservata